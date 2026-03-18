日本EV補貼：BYD比豐田少4萬人民幣

中評社香港3月18日電／在日本汽車市場，隨著日本政府調整購買純電動汽車（EV）時的補貼金額，企業之間冰火兩重天的局面或持續。從中國比亞迪（BYD）來看，全部4款車型的補貼額均未增加，與豐田相差95萬日元（約合人民幣4.12萬元）。以日本國產車等為中心，補貼額相繼被增加，進口車相關人士對此難掩質疑聲。



日經新聞報導，日本經濟產業省調整了“清潔能源汽車引進推廣補貼（CEV補貼）”的上限金額。EV的補貼額上限增加40萬日元，最高達到130萬日元（約合人民幣5.6萬元），燃料電池車（FCV）減少105萬日元，最高為150萬日元（約合人民幣6.5萬元）。



日本經濟產業省針對相關調整表示：“重新評估了2025年4月起的補貼金額，以2025年提交的資料為基礎進行了評估”。EV已在1月以後適用，FCV將從4月開始實施。



日本經濟產業省的負責人表示：“美國曾指出（日本對）EV和FCV的補貼上限差距過大”。據稱，此次調整是基於日美關稅協議達成的共識，旨在實現競爭條件的公平。



儘管日本對EV的補貼額上限有所提高，但有多家廠商未能實現增加。



尤其受到衝擊的是比亞迪。比亞迪的在日本銷售的所有車型補貼在35萬日元～45萬日元（約合人民幣1.52萬~1.95萬元）之間，沒有被調整。比亞迪日本法人的社長東福寺厚樹說：“（我們）面臨壓倒性的不利。（與豐田等）最大相差100萬日元。我們35萬日元的補貼根本無法競爭”，流露出不滿。



日本政府的補貼評定標準主要由兩部分組成，一是車輛性能等“車型評估”；二是充電基礎設施建設和維修人才培養等“企業評估”。總分200分，根據得分確定補貼金額。



東福寺社長失望地表示：“我們公司的得分很低，或者說根本沒有獲得積極評價”。