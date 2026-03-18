立法會通過臨時撥款供預算案通過前政府開支

香港特區立法會18日通過臨時撥款決議案（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月18日電（記者 盧哲）香港特區立法會18日通過臨時撥款決議案。特區政府在4月1日新財政年度開始至新一份財政預算案實施前的一段時間，可繼續獲得所需資源以提供各項服務。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，這決議案旨在申請臨時撥款，使政府在二○二六年四月一日新財政年度開始至《2026年撥款條例》實施前的一段期間，能繼續獲得所需資源以提供各項服務。這是必要的程序，具體安排與近年的做法一致。



許正宇表示，按照今年《財政預算案》的時間表，立法會將於二○二六年四月二十二日的會議上恢復《2026年撥款條例草案》的二讀辯論及於四月二十九日的會議上進行三讀。因此，《2026年撥款條例》將不會於四月三十日前實施。為確保在今年四月一日新財政年度開始時，政府不會因缺乏資源而需要停止提供教育、社會福利、醫療衞生、保安等與市民息息相關的公共服務，有必要提出這項動議。



總體而言，臨時撥款額可應付政府約兩個月的運作需要。在《2026年撥款條例》實施前，政府可動用的臨時撥款額合計為1817億940萬2千元，約相當於《2026年撥款條例草案》下撥款總額6524億7074萬6千元的百分之二十八。就經常開支分目來說，一般會申請全年撥款的百分之二十作為臨時撥款。至於非經常開支及非經營開支分目，由於屬不定期的款項，申請的臨時撥款額為預算草案所示備付款額的百分之一百。



