香港創科局：營造健康有序的AI發展生態

香港特區立法會18日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月18日電（記者 盧哲）香港特區政府署理創新科技及工業局局長張曼莉18日在立法會表示，特區政府一直倡議AI技術創新及安全使用的有機結合，以營造健康有序的AI發展生態。她提到，針對利用AI製作色情、淫褻或不雅影像等行為方面，法律改革委員會轄下的電腦網絡罪行小組委員會正循借助電腦網絡的罪行的角度研究現行法例，適時將諮詢公眾。



張曼莉在回覆議員關於人工智能技術的規管及發展的議題時說，政府正提速推動人工智能（AI）產業化，並促進AI與產業的深度融合，同時積極鼓勵AI的廣泛應用，達致全民使用，全民善用。在過程中，政府一直倡議AI技術創新及安全使用的有機結合，以營造健康有序的AI發展生態。國家《十五五規劃綱要》亦提出在深化拓展“AI＋”行動時，應堅持促進發展和規範管理相統籌，締造有益、安全、公平的數智化發展環境。



張曼莉表示，AI治理是確保AI安全、道德及負責任應用的基石。數字政策辦公室發布及持續更新的《人工智能道德框架》、《香港生成式人工智能技術及應用指引》等文件，為開發和應用AI技術提供一套符合香港情境的AI治理框架，涵蓋識別和管理AI潛在風險的重要原則及安全規範。



張曼莉介紹，作為引領香港AI科研發展及加快應用的公共機構，香港人工智能研發院將致力完善本地的AI治理體系，強化AI技術賦能的基礎。研發院的工作目標包括：制定AI標準規則和推動制度對接，例如“國標人工智能服務能力成熟度評估”、ISO42001人工智能管理系統等；提供AI安全評估及相關諮詢服務，讓本地AI系統及企業在安全及標準化的環境下可以進行AI模型的訓練和符合國際標準的合規測試；及建設跨界別及跨地域的AI合作平台，與持份者共同推動AI的標準化和安全應用。政府已於本月委任研發院的董事會，帶領研發院盡快完成人事部署，以期於今年下半年全面投入運作，落實上述推動AI安全使用和倫理的工作。