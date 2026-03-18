丘應樺：駐港公司數創新高證明對港充滿信心

香港特區立法會18日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月18日電（記者 盧哲）香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺18日在立法會表示，二○二五年來自內地和海外的駐港公司高達11070間，按年上升約11%，創歷史新高，而僱用人數高達509000人，按年上升3%。統計調查證明國際商界對香港營商環境充滿信心。



丘應樺在回覆議員提問時說，本屆政府一直致力招商引資，吸引境外公司落戶香港。根據投資推廣署和政府統計處進行的最新“有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查”，二○二五年來自內地和海外的駐港公司高達11070間，按年上升約11%，創歷史新高，而僱用人數高達509000人，按年上升3%。統計調查證明國際商界對香港營商環境充滿信心。



丘應樺介紹，作為香港特別行政區政府的招商引資部門，投資推廣署一直積極及主動吸引和協助海外和內地企業在香港設立或擴展業務。二○二五年，投資推廣署共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務，按年上升超過4%，企業數目創下歷史新高。這些企業的首五大行業分別是金融服務及金融科技（117間）、創新及科技（115間）、家族辦公室（80間）、旅遊及款待（65間），以及消費產品（54間）。預計它們在設立或擴展業務的首年，共創造超過10 700個職位，並帶來直接投資額近694億元。



丘應樺表示，由此可見，除了傳統產業，投資推廣署近年成功吸引不少從事金融科技、創新及科技、家族辦公室等新興產業的企業來港。