達利歐：霍爾木茲海峽爭奪將是一場終極決戰

達利歐：如果美國失去對這條關鍵航道的控制，極有可能重演英國在上世紀50年代蘇伊士運河危機中的歷史--不僅意味著軍事挫敗，更將標誌著現有世界秩序的加速崩潰。 中評社香港3月19日電／全球最大對衝基金橋水基金創始人瑞·達利歐日前發文稱，隨著中東衝突持續升級，美伊圍繞霍爾木茲海峽控制權的爭奪將成為一場“終極決戰”。



達利歐直言，如果美國失去對這條關鍵航道的控制，極有可能重演英國在上世紀50年代蘇伊士運河危機中的歷史－－不僅意味著軍事挫敗，更將標誌著現有世界秩序的加速崩潰。



一切取決於誰控制海峽



達利歐指出，關於當前戰局，觀察者們已達成罕見共識：勝負的衡量標準清晰得近乎殘酷－－誰能確保霍爾木茲海峽的安全通行。



“如果伊朗仍然保有對霍爾木茲海峽通行權的控制，甚至僅僅保留談判籌碼，那麼美國將被判定為戰敗，伊朗將被判定為獲勝。”他寫道。



無論失敗的原因是反戰政治、軍事實力不足還是聯盟瓦解，結果衹有一個。達利歐警告，這將構成美國的“蘇伊士運河時刻”。



1956年埃及挑戰英國對蘇伊士運河的控制，標誌著大英帝國全球影響力的不可逆轉衰落。達利歐將這一歷史模板與當下對照：一個被認為較弱的勢力，向世界主導力量發起挑戰，爭奪關鍵貿易航線的控制權。全世界都在旁觀，並根據結果調整態度－－人心與資本會迅速向勝利者聚攏。



“承受痛苦的能力比施加更重要”



達利歐援引特朗普此前的強硬表態作為對比－－總統曾警告伊朗將面臨“前所未有的軍事後果”和“死亡、烈火與憤怒”。但他觀察到，各國政策制定者私下裡普遍存在疑慮：“當真正艱難的時刻來臨，他打得贏嗎？”



這引出了達利歐眼中一條殘酷的戰爭原則：“在戰爭中，一方承受痛苦的能力，甚至比其施加痛苦的能力更為重要。”



他認為，伊朗的策略是設法拖延戰爭、逐步升級，深知美國公眾和領導層承受持久戰爭的能力極為有限。如果這場戰爭被打得足夠痛苦、足夠漫長，美國終將放棄戰鬥－－而世界各地的盟友也將由此看清：美國不會在關鍵時刻保護他們。

