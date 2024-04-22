戚嘉林：駁斥賴清德媚日戀殖史觀

戚嘉林（資料圖） 中評社台北3月19日電（作者 戚嘉林）因為特殊的歷史原因，台灣社會國族認同異化，近三十年來台灣分離主義者利用其執政時的強大資源，藉由虛構歪曲的“台獨史觀”，從“污衊中國”、“去中國化”到“美化日據殖民歷史”，於今尤烈。



日前賴清德在一研討會上致詞時竟稱“國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差”，一石激起千層浪，因為媚日戀殖到如此地步，匪夷所思。



查日本侵略者於1895年千里迢迢兵下台灣。當時，清政府外省官兵與本省志士，違抗朝命，為守大清之地，合組“義軍”，餉缺械舊、與武備精良訓練有素的日軍相較，宛如隔代，遇日軍機關砲、野戰砲，目所未睹，各相驚駭，但仍力戰，自台北大嵙崁、桃竹、台中、彰化、嘉義、台南城外，一路敗退，屢敗屢戰，直至最後。



是時四個半月遺棄於戰場的義軍屍體，據日本侵略者統計，共6760具，可是義軍實際陣亡人數，肯定不止於此數。



日軍第二師團於10月21日佔領台南城前的19、20日，黑旗軍等仍在台南城北的曾文溪與日軍進行最後的殊死戰。日方史料詳細記載，抗日軍皆為熟練之兵，沈著應戰，曾文溪戰事持續二日，才被日軍占領，日軍死傷20餘人，敵軍（黑旗軍）約死一百數十人。這次最後的戰鬥，能使近代化日軍死傷20餘人，可見戰事相當慘烈，也證明抗日黑旗義軍是戰至最後。



這些義軍，為“守大清之地”，在台灣留盡最後一滴血。曾任籌防局局長後奉劉永福之命守台南府城的台灣進士許南英，直至10月21日日軍佔領台南府城，方於次日以竹筏出安平港，乘船內渡。1908年許南英自海外回到北京，即哀痛的稱“故土遺黎祖國來”，一聲“祖國”的呼喚，躍然斯時抗日台士保衛祖國的中國民族主義情懷。



斯時，漢族武裝抗日於全島風起雲湧，日軍疲於奔命鎮壓。據統計，僅是1895－1902年間，漢人至少30000人慘遭屠戮，加上1903－1915年後續案件（單是噍吧哖案至少1413人死亡），則1895－1915年漢人慘遭殺戮至少32000人。至於“五年計劃の理蕃事業”對原住民族的討伐屠殺，日帝軍警是以迫擊砲／野砲／速射砲／山野兼砲／機關槍等現代武器，展開有序大規模討伐，於叢山峻嶺中砲轟射殺原民，原民超過7000人被屠殺。故全台灣合計至少40000人慘遭日帝殺戮，台灣人口如果以1895年的260萬人計算，假定武裝抗日以青壯男性為主，保守估計，當時20－40歲台灣青壯男子，每100人就至少有8人慘遭殺戮，這是台灣亙古未有的災難。



期間日軍鎮壓手段殘酷至極，甚至進行全村屠戮。據日本“台灣憲兵隊”出版的《台灣憲兵隊史》408頁記載，1898年11月，憲兵搜索隊隊長子茂中尉與（日軍）守備隊長達成協議，於是月9日黎明包圍上茄苳莊（水上莊／嘉義水上鄉），命令17歲以上至60歲的男子全部到該莊的廟內集合，於核對名冊後，將238名男子全部就地處決殺害。無可諱言，在媚日戀殖的“台獨史觀”教化下，水上鄉的民眾肯定是集體歷史失憶，不知道這段悲慘的歷史，更遑論每年為那238名冤死的鄉親亡魂超度。



因此，日後兩岸關係一體化，歷史詮釋正常化時，本人建議，我們要將日帝對台灣的侵略屠殺殘暴罪行，及抗日犧牲烈士的史蹟，列為高中歷史教材及大學歷史通識課程的教材，使我們下一代莫忘抗日英烈，莫忘當時我們是不分外省／本省／原住民，合力從事外抗日寇入侵中國保衛戰的氣壯山河史實。



（作者戚嘉林，統一聯盟黨榮譽主席）