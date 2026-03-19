美聯儲維持利率不變　油價對通脹影響成焦點

3月17日在美國洛杉磯市中心拍攝的一家加油站。（新華社圖片） 中評社香港3月19日電／美國聯邦儲備委員會18日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%至3.75%之間不變。這是今年以來美聯儲連續第二次維持利率不變。



美聯儲在貨幣政策聲明中表示，中東局勢對美國經濟的影響尚不明確，經濟前景仍面臨較大不確定性。此外，通脹在一定程度上仍然處於高位。



美聯儲發佈的經濟預測摘要顯示，美聯儲官員對今年個人消費支出價格指數漲幅中值的預測從此前的2.4%上調至2.7%，對今年實際國內生產總值增速的預測從2.3%上調至2.4%。同時，美聯儲官員對2026年至2028年聯邦基金利率預測中值均保持不變。



新華社報導，美聯儲主席鮑威爾在當天舉行的發佈會上表示，更高的能源價格短期內將推高整體通脹，但現在還不知道中東局勢對美國經濟影響的範圍和持續時間。他強調，鋻於目前尚不知道油價上漲對消費的影響會有多大，美聯儲不得不選擇觀望，但油價上漲整體上將會給支出和就業帶來下行壓力，同時給通脹帶來上行壓力。這些風險讓美聯儲“處境非常困難”。



自美國和以色列對伊朗發起軍事打擊導致霍爾木茲海峽航運遇阻、國際油價大幅上漲以來，市場預期美聯儲下一次降息的時間將顯著延後。芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具顯示，截至18日17時，市場認為美聯儲在今年12月貨幣政策會議上把利率維持在當前或更高水平的概率為51.2%，顯著高於一周前的23.5%。