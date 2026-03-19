騰訊︰今年AI投資至少翻倍　超360億

中評社香港3月19日電／近年積極加強投入人工智能（AI）的騰訊（00700），管理層表明，預期今年對AI大模型及新產品的投入至少倍增，超過360億元（人民幣，下同），雖然適當時候有機會減少回購，但仍會維持派息政策。另外，騰訊公布，去年第四季經調整淨利潤為646.94億元，按年增長17%，符預期。



大公報報導，去年是騰訊AI節奏全面提速的一年，不過全年資本開支微升3%至792億元，低於原本目標，總裁劉熾平在電話會議上解釋，因為芯片供應受阻的不可抗力因素，集團通過租用算力以彌補算力缺口，部分資本轉至加大股份回購規模。騰訊去年第四季收入按年增長13%至1943.71億元，經調整利潤增17%，末期股息每股5.3港元，按年增長17.8%。騰訊ADR股價早段跌逾5%。



上季多賺17% ADR早段跌5%



劉熾平提到，集團會在派息、回購及資本開支之間取平衡，惟直言會在回購預算上採取彈性做法，當有機會增加採購芯片時，會撥出資金採購。他強調，現有業務帶來的額外利潤增長，加上集團資產負債表具備充裕現金及可變現資產，相信足以覆蓋相關開支及維持股東回報水平。被問到AI領域的投資，劉熾平表示，去年騰訊為AI大模型及新產品投入約180億元，單是去年第四季佔70億元，直言“今年肯定至少翻倍”。



不過，騰訊近期AI大模型更新及產品迭代速度減慢，劉熾平強調，集團在AI戰略規劃有清晰路線，未來二至三個季度將繼續進行團隊升級、重構工作流程。他透露，混元3.0大模型的性能高於以往任何一個版本，其推理能力有顯著提升，並將於4月初對外發布混元3.0大模型。



面對開源AI智能體工具OpenClaw（龍蝦）近期爆紅，騰訊主席馬化騰首次開腔談及對“養蝦”的看法。他直言，OpenClaw拓寬AI的應用場景，亦打破ToB（面向企業）及ToC（面向消費者）的界線，提供以辦公、任務為導向的AI入口。



馬化騰提到，微信生態中的小程序一直是去中心化，類似理念亦可融入到未來的“龍蝦”應用當中。他指出，服務商憂慮被短路化、渠道化，所以騰訊在生態設計時，亦要深思熟慮相關需求，強調“不是匆忙就能出來的”，唯有“慢工出細貨”。



“元寶APP”新用戶超預期



另外，內地各大AI模型廠商在春節期間加強宣傳活動，劉熾平表示，騰訊“元寶APP”在春節推廣期間吸納的新用戶數量超乎預期，又指下一步將著力提高用戶的留存率與活躍度，並持續強化“元寶”的對話、語言轉化及搜索能力。



劉熾平透露，集團已針對把元寶升級為AI代理進行多次內部預演，希望藉而串聯小程序、交易、社交、支付等騰訊內部生態系統，不過相關開發仍面臨不少挑戰，例如如何保障用戶私隱、確保充足的推理能力來支援龐大的用戶群，因此目前尚未有具體的發布時間表。