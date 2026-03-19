深珠通道“三用”示意圖 中評社香港3月19日電／備受關注的深珠通道規劃可望實現“高速公路+高速鐵路+城際鐵路”三用復合通道，這在粵港澳大灣區跨海跨江通道建設中尚屬首次。目前，相關規劃建設已按下“加速鍵”：國家發展改革委近日正式回覆了全國人大代表在2026年全國兩會期間提交的建議，明確將深珠通道規劃建設納入國家層面統籌研究。根據初期規劃，深珠通道的高鐵、城際線路可望在深圳側分別銜接廣深港高鐵及規劃中的港深西部鐵路，屆時港人前往珠江西岸將增添更加便捷的全新通道，灣區“一小時乃至半小時生活圈”將進一步完善。



香港文匯報報導，據瞭解，這次新增的深珠通道高速公路部分，規劃起於前海，在前海段通過連接線將與廣深沿江高速、南坪快速實現銜接；同時，該通道整體被納入深圳至南寧高速公路的組成部分，屬於國家高速公路網的重要一環。而在珠海側，擬設淇澳、北圍、下柵、港灣大道唐家4個立交互通，配套珠海側公路、淇澳大橋連接線等工程，將接入珠海高新區路網，並向西延伸至江門、陽江等方向。



國家發展改革委近日正式回覆2026年全國兩會期間，全國人大代表、中國郵政集團珠海市城區分局海島郵政支局長謝堅提交的加快深珠通道規劃建設建議，明確表示該建議對“十五五”規劃《綱要（草案）》修改完善具有重要參考價值。國家發展改革委將會同有關部門在編制“十五五”綜合交通、鐵路發展等領域專項規劃時統籌研究。這為深珠通道的後續推進按下了“加速鍵”。



高鐵連通後深圳到珠澳僅30分鐘



謝堅在調研中發現，當前珠江口跨江通道的承載能力已逼近上限，2024年通車的深中通道更是“開通即飽和”。而據廣東省交通運輸廳提供數據顯示，今年春運期間，深中通道日均車流量超過10萬車次，高達11.1萬車次。同時，珠江口東西兩岸的高鐵直連仍有空白：深圳與珠海的高鐵往來需繞道廣州，港深珠澳四大灣區核心城市缺乏直連高鐵通道，與“軌道上的大灣區”建設目標存在明顯差距。

