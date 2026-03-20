韓智庫：伊朗局勢與朝鮮半島安全的連鎖影響

伊朗局勢將不可避免給朝鮮半島帶來外溢影響（豆包AI生成圖片） 中評社首爾3月21日電（記者 崔銀珍編譯）韓國《中央日報》3月18日刊發對峨山政策研究院理事長、前外交通商部長官尹永寬的專訪，該訪談於3月13日進行。尹永寬在訪談中圍繞中東局勢的成因與走向、美中關係影響，以及對朝鮮半島安全的外溢效應進行了系統分析。他表示，特朗普總統或基於今年1月成功實施委內瑞拉總統馬杜羅抓捕行動所帶來的信心，誤判伊朗問題可以輕易解決，並指出，儘管未必會重演2003年將美國拖入長達八年泥潭的伊拉克戰爭，但局勢收拾仍將耗費相當時間。



——委內瑞拉“成功”誘發對伊誤判？



“特朗普總統似乎從今年1月成功實施委內瑞拉總統馬杜羅抓捕行動中，從美國軍力所展現出的卓越效果中獲得了相當程度的信心。他大概判斷，在伊朗問題上，同樣可以通過壓倒性軍事力量施壓，並通過‘斬首行動’清除領導層，從而實現既定目標。然而，事態並未按其預想發展。伊朗方面似乎在去年6月美以對其核設施實施空襲之後，已經進行了相當充分的準備。其隨即對駐有美軍基地的海灣國家發動攻擊，並封鎖霍爾木茲海峽，從而對全球經濟造成衝擊。對於面臨11月中期選舉的特朗普而言，雖然希望盡快收場，但目前來看，尋找退出路徑並不容易。”



——此次行動與美國強調“重視西半球與遏制中國”的國家安全戰略（NSS）是否相矛盾？



“NSS作為政策文件或許具有一定價值，但從此次伊朗問題來看，其是否真正能夠提供一貫且明確的指導方針，仍有疑問。回顧美國過往的戰爭經驗，在戰略目標清晰的情況下更容易取得成功，例如朝鮮戰爭以及1991年海灣戰爭。但在伊朗問題上，美國的目標卻不斷變化——從遏制核開發、摧毀導彈能力，到推動政權更替等，缺乏穩定一致的戰略方向。因此，戰爭何時結束、如何結束，也變得愈發不明確。”



——是否可能通過單方面宣布勝利而結束戰爭？



“問題在於，以色列是否會輕易接受這樣的安排。以色列方面強烈希望實現伊朗政權更替。而懷有強烈報復意志的伊朗新一屆領導層則明確表示，戰爭的結束不應由美國決定，而應由其自身決定。即便在當前局勢下結束衝突，伊朗也很可能以此次事件為教訓，反而加快推進核開發進程。此外，如果伊朗持續對海灣地區的美軍基地發動攻擊，美國將不得不維持相當規模的駐軍存在於中東地區。可以說，美國目前已經陷入相當複雜且棘手的困境。”



——有分析認為中國在此次局勢中獲益？



“從美中戰略競爭的角度來看，此次局勢確實為中國營造了相對有利的環境。美國被中東局勢牽制，使得特朗普政府在國家安全戰略中強調的‘重返亞洲（Pivot to Asia）’戰略餘力明顯下降。事實上，自2011年奧巴馬政府提出該戰略、意在加強對華制衡以來，美國在特朗普第一任期以及拜登政府時期，均因陷入歐洲與中東地區的多重衝突，而難以集中戰略資源。此次情況也呈現出類似特徵。”



——特朗普已請求將北京峰會推遲一個月



“去年釜山峰會結束後，特朗普曾在社交媒體上使用‘G2’這一表述，即由美中兩大強國主導國際秩序的概念。美國過去一直迴避這一表述，主要亞洲國家也同樣如此，因為其中隱含著美中相互協調甚至‘協調安排’後，對其他國家施加結果的可能性。在釜山會晤後，特朗普顯然對會談成果感到滿意，並期待通過所謂‘大交易（big deal）’開啟美中關係的新階段。但此次伊朗局勢使這一進程出現波折。即便一個月後會談如期舉行，也很難成為制定未來美中關係總體藍圖的歷史性會議。”

