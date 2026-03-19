騰訊揭曉財務成績　今年AI投入擬翻倍

騰訊去年股東應佔盈利2248.42億元，按年增長15.85%，派發末期股息每股5.3港元。資料圖片 中評社香港3月19日電／騰訊（700）揭曉2025全年財務成績，非國際財務報告準則經調整盈利錄雙位數增長，末期股息按年升近18%回饋股東；管理層明確表態，今年人工智能領域投入將至少倍增，算力布局與資本開支同步優化。



遊戲出海領漲



香港商報報導，截至去年12月底止年度，騰訊非國際財務報告準則經調整盈利2596.26億元（人民幣，下同），按年增16.58%；全年股東應佔盈利2248.42億元，按年增長15.85%，每股基本盈利24.749元。派發末期股息每股5.3港元，按年增17.78%。



單計去年第四季，騰訊非國際財務報告準則盈利646.94億元，按年升16.96%；股東應佔溢利582.6億元，按年漲13.51%，每股基本盈利6.433元。期內實現營業收入1943.71億元，按年增12.71%，季節性表現穩健。



當中，增值服務業務收入按年增長16%至3693億元。本土市場遊戲收入為1642億元，按年增長18%；國際市場遊戲收入為774億元，按年增長33%（按固定匯率計算為32%）；營銷服務業務收入按年增長19%至1450億元。



此外，金融科技及企業服務業務收入按年增長8%至2294億元。截至去年底，微信及WeChat合併月活躍賬戶數14.18億，按年增長2%；而QQ的移動終端月活躍賬戶數按年減3%，至5.08億。



AI模型及新產品投入180億元



就AI投入方面，騰訊總裁劉熾平於業績會議上透露，集團去年在人工智能（AI）模型及新產品方面投入約180億元，其中第四季投入約70億元，預期今年相關投入至少倍增，但現有業務所帶來的額外利潤增長，且集團資產負債表具備充裕現金及可變現資產，料足以覆蓋相關開支及維持股東回報水平。



他續稱，去年受制於一段時間內未能購買芯片，資本開支未達預期，令股份回購規模相對較大。展望今年，騰訊將在分紅、回購與資本開支之間取得平衡，並保留機動預算，若芯片採購順暢，將優先加大相關投資，以提升未來回報；若改以租用方式取得算力，則有望釋放更多現金用於股份回購。



繼續提升整體算力水平



另外，劉熾平表示，集團去年資本開支約790億元，較前年的約770億元僅輕微增加，低於原先目標，主要受制於芯片供應受阻，尤其在內地市場出現限制。集團曾透過租用算力在一定程度上彌補需求，同時減少對外算力銷售，以優先保障自身業務需要。



他指出，今年也計劃加大資本開支及靈活租用算力的投入，以提升整體算力水平，待算力更為充裕後，也希望增加雲服務對外銷售規模。不過，在資源緊張期間，集團仍會優先服務重要客戶及高價值應用。