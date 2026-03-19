商報時評：引才留才並重　打造人才高地

中評社香港3月19日電／香港商報今天時評說，全球人才高峰會周昨日隆重揭幕，來自全球各地的嘉賓雲集香港，圍繞教育、科技與人才一體化議題交流分享。特首李家超昨在開幕致辭表示，引才及留才是全球經濟策略的關鍵，香港在“一國兩制”下既有祖國強力支持，亦能維繫廣泛國際網絡，始終保持開放，維持與全球聯通。要在“搶人才”賽道上拔得頭籌，引才與留才，猶如鳥之雙翼、車之兩輪，不可或缺；唯有雙軌並進，方能築牢人才高地根基，讓全球智慧在香江匯聚並且綻放。



時評說，香港引才工作成效卓著。截至今年2月底，各項人才入境計劃已批准超過41萬宗申請，逾27萬名人才已抵港發展，當中四分之一來自海外，充分彰顯香港作為國際人才高地的強大吸引力。這份亮眼成績單，亦獲得國際權威認可。泰晤士高等教育昨日發布今年全球最國際化大學排名，香港三所大學包攬三甲，其中城大連續3年獲評全球最國際化大學榜首，科大及港大則分列第二及第三名；在國際管理發展學院《2025年世界人才排名》中，香港從第九躍升至第四，位居亞洲首位。香港作為全球唯一擁有五間世界百強大學的城市，雄厚的高等教育實力，正是人才高地建設的最大底氣。



引才固然重要，留才亦是關鍵。人才落戶香港，最關切的不外乎住房、子女教育等切身問題。勞福局局長孫玉菡昨日提及，政府將持續優化吸引人才措施，需要時會作“更創新的調整”。政府須以前瞻視野回應訴求，包括盡快推進北都建設，規劃完善集科研、生活與配套於一體的“人才社區”；設立高等教育發展基金，支持本地學校、師資以及國際化人才、留學生等不同項目，讓教育資源與人才戰略同頻共振；要進一步完善便利人才往來政策，讓流動更便捷，方可讓人才真正“引得進、留得住、發展好”。



國家“十五五”規劃綱要明確指出，支持香港鞏固提升“十大中心”、“兩大樞紐”、“一個生態圈”，打造“國際高端人才集聚高地”。這一定位既是國家對香港的殷切期望，也是香港融入國家發展大局的戰略機遇。這片熱土機遇處處——北都建設正提速提質，河套深港科技創新合作區蓄勢待發，大灣區融合發展帶來廣闊空間，金融、創科、文化、教育等領域百花齊放。特首李家超正領導整個特區政府主動對接國家“十五五”規劃框架，制定首份具宏觀性、前瞻性、戰略性的“香港五年規劃”，當中人才發展必將成為重中之重。從“搶人才”到“聚高地”，香港正以更高站位、更寬視野，將人才戰略提升至服務國家發展大局的新高度。香港應繼續主動作為，不僅做內地企業的“出海跳板”，更要透過大灣區這個試驗場，推動規則銜接、機制對接，為國家高水平對外開放提供“香港樣板”。



時評說，香港在引才方面已取得階段性成果，接下來的關鍵，是在留才方面下更大功夫。這場全球人才盛會，不僅是“說好香港故事”的舞台，更是凝聚全球智慧的契機。各界期待更多胸懷抱負、具備國際視野的可用之才，看見香港、選擇香港、紮根香港，運用所長服務香港所需、貢獻國家發展所謀。