編譯：韓專家憂慮中東局勢下的半島安全

駐韓美軍反導系統 中評社首爾3月20日電（記者 崔銀珍編譯）淑明女子大學講席教授、韓國前國家安全戰略研究院院長南成旭在3月16日發表於《韓國日報》的專欄中指出，在中東導彈攻防不斷升級的背景下，駐韓美軍部分“薩德”（THAAD）與“愛國者”（PAC-3）防空系統被調往中東，使韓半島安全環境出現新的不確定因素。他認為，中東戰爭的外溢效應正直接衝擊韓半島安全局勢，尤其是在部分美軍戰力轉移引發防禦空缺擔憂的情況下，在多重國際衝突並發的時代，韓國安全將更加依賴自主國防力量與韓美同盟這兩大支柱。以下為專欄全文編譯：



法國作家聖埃克絮佩里在1943年的《小王子》中寫道，沙漠之所以美麗，是因為某處有一口井。與這種浪漫敘事不同，如今的中東沙漠夜空中，美麗的星星也因導彈閃光而變得黯淡。熱愛飛行的法國國民作家聖埃克絮佩里，如果生活在今天這樣一個“戰斧”巡航導彈可以轟炸毫無防備學校的時代，恐怕也難以在沙漠上空飛行時想象出那樣美麗的故事。



童年時曾通過《一千零一夜》這部中東民間故事集，想象沙漠各處充滿神秘的旅程。但如今的沙漠已不再是充滿智慧與奇聞軼事的童話舞台。



當今中東局勢之所以複雜，主要有三個原因。首先，國界與民族並不一致。第一次世界大戰期間，英國曾向中東三方作出相互矛盾的承諾。1915年與阿拉伯領袖侯賽因交換“侯賽因—麥克馬洪書信”，承諾建立包括巴勒斯坦在內的獨立國家。1916年又與法國秘密達成瓜分中東的《賽克斯—皮科協定》。1917年則發表《貝爾福宣言》，向猶太人承諾在巴勒斯坦建立“民族家園”（national home）。



這為今天猶太人與阿拉伯人之間的衝突埋下了種子。作為一戰戰勝國的英法，在中東劃定邊界時並未區分民族與宗教，而是簡單劃定邊界，使庫爾德人、遜尼派、什葉派等民族與宗教不同的群體被強行納入同一國家框架。



1962年電影《阿拉伯的勞倫斯》的主人公——英國軍官勞倫斯，在奧斯曼帝國崩潰後參與了中東邊界的劃定。影片改編自勞倫斯1922年的自傳《智慧的七柱》。他在書中表達了對阿拉伯人的深厚情感，同時也坦承自己背叛了他們的愧疚。由此可窺見國際政治的冷酷現實。

