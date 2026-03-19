通脹擔憂引發拋售　美國股市顯著下挫

中評社香港3月19日電／由於最新數據和能源價格持續走高加劇市場對通脹上升的擔憂，美聯儲維持政策利率不變，投資者選擇拋售美國股票，紐約股市三大股指18日均顯著下挫。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌768.11點，收於46225.15點，跌幅為1.63%；標準普爾500種股票指數下跌91.39點，收於6624.7點，跌幅為1.36%；納斯達克綜合指數下跌327.11點，收於22152.42點，跌幅為1.46%。



美國勞工部當天發佈的數據顯示，美國2月生產者價格指數環比上漲0.7%，剔除食品和能源價格的核心生產者價格指數環比上漲0.5%，均超出市場預期。與去年同期相比，2月生產者價格指數上漲3.4%，創2025年2月以來最大同比漲幅。



新華社報導，美國一家財富管理機構的首席投資官托德·舍恩伯格認為，生產者價格指數漲幅高於預期與美國政府關稅政策相關。金屬等工業原材料價格和製造成本均上漲，這種結構性通脹對貨幣政策的影響很可能持續到第三季度。此外，美以伊戰事導致的能源價格上漲尚未在數據中顯現，“華爾街在為物價快速上漲並影響消費者做準備”。



美國汽車協會18日發佈的數據顯示，當日全美普通汽油平均價格與2月26日相比上漲了28.8%。



美聯儲18日結束議息會議，宣佈維持聯邦基金利率目標區間不變。美聯儲在貨幣政策聲明中表示，中東局勢對美國經濟的影響尚不明確，經濟前景仍面臨較大不確定性。美聯儲主席鮑威爾當天在記者會上表示，現在還不知道中東局勢對美國經濟影響的範圍和持續時間，但油價上漲整體上將會給支出和就業帶來下行壓力，同時給通脹帶來上行壓力。該機構當天發佈的經濟預測摘要顯示，美聯儲官員對2026年個人消費支出價格指數漲幅中值的預測從此前的2.4%上調至2.7%。



美國華盛頓堡投資諮詢公司高級投資組合經理丹·卡特說，與石油價格上漲對經濟增長帶來的負面影響相比，鮑威爾看起來更擔憂通脹。



當天，市場對美聯儲降息的預期進一步減弱。芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具顯示，截至18日17時，市場認為美聯儲在今年12月貨幣政策會議上把利率維持在當前或更高水平的概率為51.2%，顯著高於一周前的23.5%。