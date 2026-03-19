西九家FUN藝術節《夢遊喵境》登場

來源:大公報 中評社香港3月19日電／第三屆“西九家FUN藝術節”今日正式揭幕。藝術節橫跨整個復活節假期，匯聚來自內地、香港，以及澳洲、西班牙、英國的藝團與藝術家的超過120場節目。其中藝術節的重點節目之一─大型貓咪藝術裝置《夢遊喵境》（The Cats that Slept for a Thousand Years）於今日正式在西九藝術公園海濱草坪東面展出，免費向觀眾開放。



大公報報導，本屆“西九家FUN藝術節”即日起至4月12日舉行，將在西九的多個場地包括藝術公園、自由空間及戲曲中心，呈獻超過120場文化及合家歡藝術節目，包括逾60場免費藝術表演、街頭快閃演出及工作坊。本屆藝術節的焦點之一、由英國創意工作室Air Giants創作的《夢遊喵境》即日起首度在亞洲展出，是次展出特別將原來單隻10米長的巨型貓咪裝置設計為“兩大一小”的“貓咪家庭”。



“三隻‘貓咪’組成家庭展出”



活動昨日於《夢遊喵境》裝置前舉行開幕發布會。西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，過去兩年“西九家FUN藝術節”已經吸引12萬觀眾前來度過美好的親子時光。“我們相信藝術有凝聚社區激發創意的強大力量。今年會繼續扣住家庭參與以及興趣、樂趣的概念，讓觀眾可以看到全世界不同地區的精彩節目。”譚兆民透露，本屆藝術節首次呈獻為0至36個月嬰幼兒設計的節目《BB愛馬利》（Bob Marley for Babies），致力於打造適合全年齡觀眾共同觀賞的藝術體驗。



《夢遊喵境》創作團隊的機械工程總監Robert Nixdorf介紹，這件大型貓咪裝置作品巧妙融合了聲音、燈光及觸感互動，內置的雷達設備會感知接近的人群密度，根據觀眾與“貓咪”的互動作出反映，“貓咪”的尾巴亦會在行人經過時擺動。觀眾可以輕靠在“貓咪”上，或者輕撫“貓身”，感受“牠們”的呼嚕聲與心跳律動。Robert續稱，本次作品選址於西九藝術公園海濱草坪，比起原始作品於曼徹斯特展出時擁有更廣闊的空間，“所以我們可以把三隻‘貓咪’組成家庭展出。”



設免費渡輪航線及穿梭巴士



此外，藝術節與圓方合作，將《夢遊喵境》的藝術足跡從西九海濱草坪延伸至社區。藝術公園海濱東草坪亦將舉行“西九家FUN藝術節市集”，匯聚多個特色主題飲食及零售攤檔。為慶祝“香港藝術三月”，西九文化區推出多項配套措施，包括全面網上指南、免費交通服務及特別票務優惠。專屬網站“香港藝術三月2026”提供全港主要藝術文化活動及節目的一站式指南。另外，西九提供免費渡輪及聯同巴塞爾藝術展香港展會合作營運“藝術三月穿梭巴士”服務，連接西九與灣仔，無縫暢達藝術活動展場。