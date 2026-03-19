香港七新盤混戰　兩項目246夥周日對撼

中評社香港3月19日電／香港樓市一手市場戰況激烈，7個新盤上演大混戰，其中，本周日將有兩盤同時推售，合共246夥。會地夥港鐵的黃竹坑上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH 6A期，落實於周日首輪推售93夥，而永泰地產新界北粉錦公路雲向，亦不約而同鐵定於周日次輪推售153夥；同屬港鐵項目，由信置牽頭的日出康城海瑅灣Ⅰ，預告月內公布首張價單；另邊廂，恒地紅磡首匯及宏安地產黃大仙薈淳，昨日同步上載樓書，分別於明日及今日開價。



大公報報導，會地旗下DEEP WATER SOUTH採招標及價單雙軌開賣。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，6A期於上周五公布首張價單93夥，暫收逾1500票，超額認購逾15倍，入票人士40%為內地客。



集團落實銷售安排，該93夥鐵定周日發售，將分3組揀樓。包括S組，只限購買6B期單位的買家，可以購入1至4個指定單位，撥出16夥予該組選購；大手A組，可購3至8夥，購買兩層整層或者1層整層買家優先，保留46夥予該組客戶；以及B組散客時段，可購最多2夥，有31夥供認購。開賣前一日即周六截票。



周日推出93夥實用面積337至577方呎，折實906.8萬至1887.6萬元，折實呎價26785元至32714元，折實平均呎價29055元。



至於6B期經招標售出11夥，吸金近5.4億元。



同樣採取先招標後價單的海瑅灣Ⅰ，有機會月內開價。信和執行董事田兆源表示，海瑅灣Ⅰ日前已推出254夥全海景單位招標，本周五截標。項目查詢者眾，不乏大手客擬購入2至6夥，截標當日有機會開標，視乎反應有機會月內公布首張價單。



周日一手勢熱鬧，除DEEP WATER SOUTH外，雲向亦落實周日次輪推售。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，昨日加推價單4號涉及146夥，涵蓋開放式至一房戶型，實用面積218至303方呎，折實299.3萬至492.3萬元，折實呎價12854至16595元，折實平均呎價14328元。同時公布全新銷售安排，周日次輪推售153夥，面積由218至316方呎，折實299.3萬至457.1萬元，折實呎價12792至14746元。全數單位折實低於460萬元。



首匯首批50夥日內開價



九龍區戰線持續熱鬧。恒地紅磡重建項目第5期首匯，樓書昨日上載至一手住宅銷售資訊網，提供241夥。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，最快日內公布價單，首批提供約50夥，定價參考同系列的THE HADDON，近3個月共售出約80夥，平均成交呎價約2.2萬元。



另外，宏安地產旗下黃大仙薈淳，昨日上載樓書，提供195夥，實用面積由200至679平方呎，戶型由開放式至兩房及三房戶，並預告今日公布首張價單。



大昌地產旗下鴨脷洲璟南，逐步駛入直路。營業部主管周俊豪表示，全盤傾向招標發售，意向價參考港島區及啟德同類戶型成交價。現樓單位周五正式對外開放，視乎參觀反應再敲定招標細節。周俊豪補充，集團會按買家需要提供內櫳改動方案，例如可將睡房合併，改為三房間隔。