旅發局六大旗艦盛事　吸高增值旅客

中評社香港3月19日電／香港旅遊發展局昨日宣布，今年度將循三大策略推動旅遊發展，開拓新客群，加強香港旅遊競爭力，全力吸引高增值過夜旅客。旅發局將提升盛事活動，加強推廣中西傳統節慶，今年舉辦的六大旗艦盛事將擴大規模與宣傳力度，美酒佳餚巡禮將在11月打造為“美酒佳餚月”，大坑舞火龍、萬聖節加入新元素。為提升夜間體驗，旅發局最快在夏季前，開始陸續推出以光影巡禮為主題的全新表演。



大公報報導，中東局勢緊張，旅發局主席林建岳表示“有危亦有機”，香港作為安全旅遊目的地，加上接連舉辦精彩盛事活動，對旅客具有吸引力。



旅發局在2026年度獲政府撥款16.6億元，政府預計今年全年訪港旅客將會達到5380萬人次。旅發局總幹事劉鎮漢昨日會見傳媒時表示，今年會循三大策略推旅遊發展，包括多元化客源市場投資，開拓新客群；持續支持業界長遠發展；突顯香港優勢，加強香港旅遊競爭力。旅發局來年會調整推廣資源投放比重，75%投放到國際市場，25%聚焦非廣東省城市的中國內地市場，力求增加過夜旅客比例。



劉鎮漢稱，今年重點提升盛事活動、強化香港“亞洲盛事之都”定位。旅發局會將整個11月打造為“美酒佳餚月”，今年底的“香港繽紛冬日巡禮”亦計劃擴大規模，地點不限於中環。“新春國際匯演之夜”由單一活動延長至整個農曆新年。“香港單車節”、“香港國際龍舟邀請賽”加入“全球大學盃”等國際級項。他說希望透過這些盛事，不只吸引旅客來香港，更帶動零售、餐飲與酒店業收益。



旅發局亦會加強推廣中西傳統節慶，例如“大坑舞火龍”會加入更豐富的文化與體驗元素；10月的萬聖節將與不同商界合作，打造以“Cosplay（角色扮演）”為主題的“萬聖節月”，橫跨四個周末，吸引年輕及家庭客。



光影巡禮表演多區舉辦



旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代現有的“幻彩詠香江”。光影巡禮主題表演會分為兩部分，一部分是配合節慶，於不同時間、地點舉辦沉浸式光影匯演；另一部分是在不同地區的特色景點，打造長期燈影效果，山頂是其中一個構思選址。旅發局主席林建岳表示，幻彩詠香江已推出超過20年，要定期保養並不容易，提升空間亦有限。



在開拓高端市場方面，劉鎮漢稱，旅發局將與機場管理局合作，善用“機場城市（SKYTOPIA）”項目落成後作為全港最大的遊艇港灣機遇，推出高端遊艇旅遊。旅發局亦會與私家醫院及中醫醫院探討合作，拓展醫療旅遊市場，吸引高增值旅客。



林建岳：中東局勢“有危亦有機”



在深度遊方面，劉鎮漢稱，香港地道文化對旅客有好大吸引力，旅發局今年將重塑“香港·大城小區”項目，除現有的“舊城中環”、“深水埗”及“西九龍”，更會延伸至香港其他地區。局方並研究推出更多涵蓋全港十八區、具不同主題的旅遊攻略，例如涵蓋電影場景、傳統節慶及習俗，讓旅客每次來港都有新發現。



談到中東局勢對香港旅遊業影響，林建岳表示“有危亦有機”，並認為機遇更多，因為以往計劃到中東的旅客，或會轉往其他地方旅遊，而香港作為全球其中一個安全旅遊目的地，加上未來接連精彩盛事活動，對旅客具有相當吸引力。旅發局會密切留意，靈活調配資源，並聯同大灣區景點宣傳，希望延長旅客留港時間，鼓勵一訪再訪。