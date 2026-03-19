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卡塔爾宣布伊朗使館武官為“不受歡迎的人”
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2026-03-19 15:25:30
中評社香港3月19日電／卡塔爾外交部18日晚發表聲明說，卡方已正式通知伊朗駐卡塔爾大使館，宣布該館武官及相關人員為“不受歡迎的人”，並要求他們在24小時內離境。
新華社報導，聲明說，此舉是對伊朗方面多次襲擊卡塔爾的回應。伊朗這些襲擊行為侵犯卡塔爾主權和安全，若伊朗繼續採取“敵對做法”，卡塔爾將採取進一步措施。
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