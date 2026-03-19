】 【打 印】 
卡塔爾宣布伊朗使館武官為“不受歡迎的人”
http://www.CRNTT.com   2026-03-19 15:25:30
　　中評社香港3月19日電／卡塔爾外交部18日晚發表聲明說，卡方已正式通知伊朗駐卡塔爾大使館，宣布該館武官及相關人員為“不受歡迎的人”，並要求他們在24小時內離境。

　　新華社報導，聲明說，此舉是對伊朗方面多次襲擊卡塔爾的回應。伊朗這些襲擊行為侵犯卡塔爾主權和安全，若伊朗繼續採取“敵對做法”，卡塔爾將採取進一步措施。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：