中評數據：香港社會對十五五憧憬滿滿

圖1 香港社交媒體在國家近三個五年規劃公布時對該議題的關注度對比（中評智庫大數據中心製圖） 圖2 香港社交媒體有關國家近三個五年規劃討論中涉及香港議題的關注度佔比對比（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港3月20日電（研究員 陳倩羚）今年是國家十五五開局之年，自3月5日全國人大公布十五五規劃綱要草案後，相關議題隨即在香港社會引起熱烈討論。香港市民聚焦中央在十五五規劃裡對香港所作的戰略部署，關注其對香港經濟與社會發展帶來的機遇及方向指引。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據後得出結論：香港社會對十五五規劃懷抱熱切憧憬，期待香港能朝著十五五規劃所描繪的美好前景，進一步提升競爭力並實現經濟轉型，同時以更主動的姿態積極融入與服務國家發展大局。此外，輿論也希望特區政府在十五五時期能展示更加有為的擔當意識，成為香港社會邁步向前的有力領航者。



如圖1所示，近年來，香港社交媒體對國家所出台五年規劃的輿情熱度持續攀升，今年十五五規劃所引發的關注度，分別是此前所公布的十三五與十四五規劃的2.9倍與1.5倍。香港社會固然關注國家五年規劃所擘畫的國家整體藍圖，但最聚焦的始終是其有關香港的角色定位與戰略部署，而這一趨勢在近年來也越趨明顯。



由圖2可見，香港社交媒體關於國家近三個五年規劃的討論中，涉及香港議題的關注度佔比始終囊括大半，且其份額更呈現出不斷擴張的勢頭。隨著香港與內地之間的交流往來日益密切，越來越多香港市民感受到香港與祖國之間的深厚聯結，更深切地意識到香港的發展前景與國家的榮辱興衰密不可分。十五五規劃不僅對於國家建設現代化具有奠定基礎的重要意義，也關乎香港在當前複雜的內外形勢下，如何突破瓶頸找到自身的發展路徑，並在這個過程中與祖國的發展實現同頻共振。

