國安部揭境外間諜利用暗網滲透竊密

中評社北京3月19日電／國家安全部今天發布安全提示文章：網絡空間是億萬網民共同的精神家園，清朗安全的網絡環境，直接關係每一位群眾的切身利益。在我們日常使用的互聯網之外，潛藏著一個不為普通人熟知的暗網，這個被稱為“網絡黑洞”的神秘地帶，正被境外間諜情報機關及不法分子利用，成為滋生違法犯罪、侵害群眾權益的重災區。今天，讓我們一起撕開暗網的“隱身衣”，認清危害，築牢防線。



撕開暗網的“隱身衣”



可能有網民對暗網存在誤解，將其等同於“深層網絡”，甚至誤以為是可以隨意獵奇、隱藏身份的自由空間。事實上，暗網（Dark Web）是指互聯網中經過特殊加密處理的隱藏網絡，普通瀏覽器和搜索引擎無法直接訪問，需借助特定軟件或特殊配置才能進入，其網址通常以“.onion”結尾。暗網依托加密技術、匿名路由掩蓋使用者身份、位置和行為，看似給人“隱身”的保護，實則成為不法分子逃避監管、實施犯罪的“遮羞布”，它脫離正常網絡監管，沒有合法的內容審核與秩序約束，從誕生之初就成為各類違法犯罪活動滋生的土壤，將危害直接轉嫁到普通百姓身上，成為威脅人民群眾安全感、幸福感，侵害個人利益和公眾利益的重大隱患。



個人信息的“販賣集市”：暗網是公民個人信息非法交易的核心渠道，身份證號、手機號、家庭住址等隱私數據，被不法分子通過黑客攻擊等手段竊取後，批量在暗網低價倒賣，直接侵害公民隱私和財產安全。



不良信息的“傳播溫床”：暗網中充斥著暴力血腥、網絡賭博、反動蠱惑等違法有害信息。境外間諜情報機關利用暗網隱匿特性，通過歪曲事實、煽動對立、製造恐慌等方式，誤導群眾認知、擾亂公共秩序，危害國家安全。



違禁物品的“地下通道”：暗網非法交易毒品、管制器具、竊聽竊照器材等違禁品，這些違法交易看似遠離普通人生活，實則破壞社會管理秩序，讓人民群眾身處潛在危險之中。

