五角大廈因打伊朗要求國會追加2000億預算

美國打擊伊朗每天花費近9億美元，美媒稱成為“打不起”的戰爭。 中評社香港3月19日電／美國國防部因打伊朗要求國會追加2000億美元預算；美國打擊伊朗每天花費近9億美元，美媒稱成為“打不起”的戰爭。



據CCTV國際時訊，當地時間3月18日，據《華盛頓郵報》援引一名美國政府高級官員的消息報導，美國國防部已請求白宮批准其向國會申請超過2000億美元的預算，用於對伊朗的戰爭。



據此前報導，當地時間11日，美國防部官員當天在國會閉門簡報會上告訴國會議員，在美國對伊朗大規模軍事行動的頭6天，美軍花費就已超過113億美元。



消息稱，這一估算並未包括許多與行動相關的成本，如在首次空襲前的軍事裝備和人員集結。因此，隨著五角大樓繼續核算，國會議員預計這一數字將大幅上升。



美國另一消息稱，國防官員在最近的國會簡報中表示，美軍在戰事頭兩天消耗價值56億美元的彈藥。



消息稱，美軍花費規模和彈藥消耗速度遠高於此前對外披露的水平。美國智庫戰略與國際問題研究中心5日發布報告估算，美軍在行動的頭100小時成本支出為37億美元，約合每日8.9億美元。



據央視新聞消息：美國智庫“戰略與國際問題研究中心”分析認為，這場戰爭每天的花費約為8.9億美元。美媒稱，特朗普口中“輸不起”的戰爭，正迅速演變成一場“打不起”的戰爭。