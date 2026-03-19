美情報報告：高市涉台國會答辯系“重大轉變”

中評社香港3月19日電／共同社報導，統管美國情報機構的國家情報總監辦公室18日發佈了關於全球威脅的年度報告。關於去年11月日本首相高市早苗在國會答辯中稱台灣有事可能構成“存亡危機事態”，報告稱這一表態在日本的制度上“具有分量”，指出作為現任首相這是進行“重大的方針轉變”。報告預測中國加大對日施壓力度，意外“事故”的風險升高。



關於高市的上述答辯，日本政府解釋並未改變一貫的立場，但可能與特朗普政府的認識存在差異。



報告分析稱，為了針對上述答辯進行反制，中方通過暫停日本水產品進口程序等方式施加壓力，此類動向“將進一步加劇”。報告指出，中方在釣魚島（日稱“尖閣諸島”）周邊加強軍方和海警船活動以試探日方的反應，誤判及偶發事故恐將導致緊張局勢進一步加劇。



關於台灣有事，報告分析稱中國軍方現已認識到伴隨登陸台灣的進攻“極為困難”，目前優先考慮以避免武力衝突的形式統一台灣。報告解釋稱現階段中方不打算在2027年底前進攻台灣，另一方面著眼于未來的統一，正在“切實推進”阻止美軍干預的能力。



美國國防部去年12月公佈關於中國軍事動向的年度報告，指出“中國預計在2027年底前具備對台作戰並取勝的能力”，對台灣有事表示警惕。