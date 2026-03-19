伊朗外長：以色列將暗殺手段常態化　令人髮指

中評社北京3月19日電／伊朗外交部長阿拉格齊18日晚在社交媒體發文表示，以色列毫不顧及將其“令人髮指”的暗殺手段常態化所帶來的後果，而國際社會不應持雙重標準，不應對以色列這一“魯莽行徑”置之不理。



新華社報導，前一天，以色列總理內塔尼亞胡在社交媒體發佈一段視頻，顯示他與美國駐以大使邁克·赫卡比交談，並向對方展示一張有關暗殺伊朗高層的卡片，稱當天從上面“抹掉兩個名字”，暗示以方暗殺了伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼和民兵武裝“動員窮人組織”指揮官蘇萊曼尼。



阿拉格齊寫道，假如伊朗總統向一名外國大使展示一份“擊殺名單”，上面有美國總統、國會領導人、高級將領等，隨後宣佈將逐個消滅他們。那麼，聯合國安理會將召開緊急會議，媒體會瘋狂炒作，“制裁、威脅，甚至戰爭會隨之而來——這一切都以‘國際法’和維護‘全球秩序’的名義包裝起來”。



阿拉格齊指出，然而，當涉及以色列時，通常的遊戲規則似乎不再適用。那些所謂“法治與秩序的守護者”卻沉默不語，含糊其辭，甚至為以色列提供武器和庇護。這體現了一種蓄意的道德崩潰，即規則只適用於對手，豁免卻專屬於盟友。



他還說，以色列正將其美國伙伴一步步拖向更深的道德與政治深淵。



美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動，時任伊朗最高領袖哈梅內伊和多名軍政高級官員在空襲中喪生，伊朗對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起反擊。以色列國防部長卡茨18日稱，他和內塔尼亞胡共同決定，授權以軍無需獲得批准即可打擊“任何伊朗高級官員”，“所有伊朗人都是打擊目標”。