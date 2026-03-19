中國三部門部署規範新能源汽車產業競爭秩序

中評社香港3月19日電／記者19日獲悉，中國工業和信息化部等三部門部署進一步規範新能源汽車產業競爭秩序，提出鞏固深化規範產業競爭秩序工作成效，加強價格監測和成本調查，研究規範汽車金融政策，常態化、長效化深入整治行業網絡亂象，督促企業嚴格落實60天賬期承諾。



工業和信息化部、國家發展改革委、市場監管總局日前聯合召開新能源汽車行業企業座談會，要求加強部門協同、強化創新驅動，持續推動產業高質量發展。



新華社報導，會議要求，實施新一輪重點產業鏈高質量發展行動，加快補齊汽車芯片、基礎軟件等短板，推動擴大應用規模，迭代提升質量性能；加快自動駕駛技術攻關突破，優化准入試點流程、加快相關標準制定，為規模量產創造有利條件。



會議還部署了擴大汽車消費、優化行業管理等重點工作。提出深入實施提振消費專項行動，扎實推進汽車以舊換新，推動新能源重卡規模化應用，編制發布促進汽車改裝市場健康發展的政策性文件，充分激發市場消費潛力；提升金融信貸服務水平，加強國際物流運輸保障，支持汽車出口貿易和海外發展。



完善制度體系，加快推進《機動車生產准入管理條例》立法進程，建立健全開放、科學、高效的汽車行業治理制度體系；加強風險隱患識別，嚴把產品准入關，強化生產一致性監督檢查，守牢產品質量安全底線。