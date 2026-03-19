瑞銀：中東戰火恐釀股市重挫三成

中評社台北3月19日電／中東戰事仍未解，受伊朗與卡達油田設施遭攻擊影響，國際油價漲至每桶逼近110美元的一年來新高，相關利空衝擊美股週三（18日）急挫，道瓊指數大跌近770點，創下今年以來新低。根據《Investing》報導，瑞銀 (UBS) 示警，若中東戰火延燒，全球股市可能下跌30%



據《中時新聞網》報導，瑞銀集團策略師Andrew Garthwaite指出，全球股市在短期內可能持續呈現盤整格局，主因在於市場正面臨高度不確定性，以及多種可能出現的宏觀經濟情境交織影響。投資人對未來走勢缺乏明確共識，使得市場難以形成單一方向的趨勢。



瑞銀最新將MSCI全球市場指數在2026年的目標下調至1100點，低於先前預估的1130點。以目前約 1015點的水準來看，仍隱含一定的上行空間，但預期過程將伴隨明顯波動，而非穩定上升，這樣的調整也反映出市場前景的不確定性正在提高。



該份報告強調，不同情境之間的落差相當大。若出現較樂觀的發展，例如中東衝突迅速落幕，加上人工智慧帶動生產力顯著提升，全球股市的合理價值可能被推升至1280點。然而，若衝突延續三個月以上，且未見生產力改善，指數則可能下探至700點，意味著較目前水準大幅回落30%。



Garthwaite 也提醒，即便衝突快速緩解，市場仍可能低估供應鏈中斷的風險，例如航空燃油與印度液化石油氣等關鍵資源的供應問題，都可能對經濟活動造成干擾。



值得關注的是，本周五將迎來衍生性金融商品集中到期的“四巫日”，多重因素交織，使美股短期波動加劇。