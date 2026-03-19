2025年度圖靈獎首次頒給量子信息科技領域

計算機科學領域的最高榮譽--圖靈獎。 中評社香港3月19日電／國際計算機學會（ACM）周二宣布，將2025年度圖靈獎授予物理學家查爾斯·亨利·本內特（Charles H. Bennett）與計算機科學家吉勒斯·布拉薩德（GillesBrassard），以表彰他們在量子信息科學領域的開創性貢獻。



圖靈獎被譽為“計算機界諾貝爾獎”，此榮譽不僅附帶由谷歌公司提供的100萬美元獎金，更標誌著計算安全的主戰場正從複雜的數學算法轉向不可違背的物理定律。



兩位獲獎者的核心成就源於1984年提出的BB84協議。在傳統加密體系面臨量子計算威脅的當下，BB84協議提供了一種基於量子力學特性的終極解決方案：



物理級防禦：通過光子流分發密鑰。根據物理定律，任何試圖攔截或觀測光子的行為都會不可避免地改變量子狀態。

入侵感知：通信雙方能通過檢測干擾，立即發現傳輸是否被截獲。

算力免疫：該協議證明，即便對手擁有無限的計算能力或最先進的量子計算機，也無法在不破壞信息的前提下竊取密鑰。



1984年，本內特在IBM實驗室首次通過實驗驗證了這一構想。時至今日，BB84協議及其變體已成為全球量子通信網絡的基石，廣泛應用於金融數據傳輸與政府機密通訊。



ACM主席在評價此項成就時指出，本內特與布拉薩德的研究“將物理學與計算機科學融合，為數字時代的信任根基提供了全新的科學範式”。



圖靈獎（A.M. Turing Award），由美國計算機協會於1966年設立，又叫“A.M. 圖靈獎”，被用於專門獎勵那些對計算機事業作出重要貢獻的個人。其名稱取自計算機科學的先鋒、英國科學家艾倫·麥席森·圖靈（Alan M. Turing）。圖靈獎一般在每年3月下旬頒發。獎金通常由計算機界的一些大企業提供。圖靈獎現主要由Google公司贊助，獎金為100萬美元。



從1966年至2024年，共有80名圖靈獎得主。圖靈獎對獲獎者的要求極高，評獎程序極嚴，一般每年只獎勵一名計算機科學家，衹有極少數年度有兩名在同一方向上做出貢獻的科學家同時獲獎。因此它也被稱為是計算機界的“諾貝爾獎”。



圖靈獎頒發的領域，在一定程度上反映了計算機科學技術發展方向的縮影。