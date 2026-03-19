伊朗高官接連遇害如何影響戰局走向？

中評社北京3月19日電／近日，伊朗最高國家安全委員會秘書阿里·拉里賈尼和情報部長伊斯梅爾·哈提卜接連遇害。自2月28日美國和以色列對伊朗發動軍事打擊以來，伊朗領導層損失有多大？是否影響到伊朗政權穩定？伊朗高官接連遇害對當前戰事影響又有多大？



伊朗領導層損失有多大



新華社報導，開戰首日，伊朗最高領袖阿里·哈梅內伊遇害。據報導，哈梅內伊當時與伊朗多名高級官員開會，一同遇害的還有伊朗國防委員會秘書阿里·沙姆哈尼、伊斯蘭革命衛隊總司令穆罕默德·帕克普爾等人。伊朗國防部長阿齊茲·納西爾扎德和武裝部隊總參謀長阿卜杜勒-拉希姆·穆薩維也在美以首輪襲擊中身亡。



3月16日，以軍再次展開所謂“定點清除”，拉里賈尼和伊朗“動員窮人組織”指揮官吳拉姆－禮薩·蘇萊曼尼身亡。以軍稱，拉里賈尼多年來被認為是伊朗領導層中最資深的成員之一，是已故伊朗最高領袖哈梅內伊的親密伙伴。在哈梅內伊身亡後，拉里賈尼“領導了針對以色列和地區各國的作戰行動”，是伊朗“事實上的領導人”。



以軍稱，“動員窮人組織”是伊朗武裝體系的重要組成部分，蘇萊曼尼已擔任這一民兵組織指揮官6年。



3月17日，哈提卜遭以軍擊殺。以軍稱，哈提卜曾在伊朗伊斯蘭革命衛隊內擔任多個關鍵職務，積累了豐富的情報經驗，2021年被任命為情報部長，“領導伊朗情報部門針對全球範圍內以色列和美國目標的活動”。哈提卜之死“嚴重削弱伊朗政權的指揮和控制架構”。

