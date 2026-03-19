廖書蘭：廖本懷離世　港人自發紀念他

2008年在半島酒店喝下午茶，廖本懷（中）、朱高正（左）及作者廖書蘭。 中評社香港3月19日電（作者 廖書蘭）廖本懷先生於3月12日離世，湊巧的是孫中山先生離世的日子也是3月12日。孫先生在1925年去逝，享年59歲，廖先生於2026年去逝，享年97歲。孫先生對中華民族的貢獻是，推翻帝制，建立民國，成為亞洲第一個民主共和國，而廖先生對香港的貢獻是，參與解決香港人最頭痛的居住問題。



廖本懷任內負責設計和發展公共屋邨，俗稱“公屋”，開創居者有其屋制度，俗稱“居屋”，設定綠表、白表申請資格，使得公屋可以流轉輪替，讓更多香港人受惠，他堅持公屋居民擁有各自獨立的廁所和廚房，改善市民居住環境，他更有平民豪宅的“華富邨之父”美譽。可以說，廖本懷是香港在英治時期第一位華人政務司，也是唯一一位台灣人擔任香港高官，他在任期間以溫情的人文關懷制定房屋政策，對香港社會具有劃時代的變革意義。



2008年時，好友朱高正先生途經香港，表示想見廖本懷先生，因他們同是台灣台南人，由我來安排；也是經過這一次的會面，我瞭解廖本懷之所以到香港來求學是與台灣的228事件有關。



廖本懷是台南州虎尾郡（今雲林縣西螺鎮）的名門望族，家庭優渥，到台北建國中學升學，讀高中二年級的有一天早上，他騎著自行車前往學校上課，半路被軍人持槍攔下，說是檢查書包，包括自行車前面的籃子架放的報紙，經過軍人檢查無誤，安全放行，當廖本懷得知可放他走的當下，他騎著自行車拼命的踩回學校，一邊還擔心背後中槍，終於衝回學校的校門，才發現緊張的心臟都快要跳出來！



因而他的父親覺得台灣不太平，考慮將他送往美國或香港，最終選擇香港，據廖本懷回憶，當父親帶他來香港，安頓好他入讀香港聖若瑟書院，就在半島酒店跟他道別，囑他在香港要認真求學，好好生活。當年他僅17歲半。



廖本懷開始他在香港獨自奮鬥的傳奇人生。1955年是香港大學建築系第一屆畢業生，曾在他的恩師戈登·布朗先生的事務所工作，後往英國深造園林建築，返港後，1960年加入政府屋宇建設委員會，後晉升為處長、首任房屋署署長和房屋司，任內設計馬頭圍邨、和樂邨、福來邨、華富邨等公屋；其中1968年落成的華富邨是首個以“市鎮”概念來規劃和設計的社區。後在麥理浩總督的“十年房屋計劃”期間，發揮所長，建設香港。



1975年廖本懷陪同英女王伊莉莎白二世到訪甫落成的何文田愛民邨，1985年出任政務司，1989年退休。可以說，廖本懷成長逢時，適逢其會；任內負責香港城市發展和房屋政策的規劃，是香港發展史重要的一頁，也是一個台灣少年到香港闖天下的勵志故事。



而他說“每次坐飛機，我都會一直在窗邊凝望著華富邨，直到她在我眼底消失⋯⋯”，這句不經意地肺腑之言，多麼觸動人心，像極了他那溫文儒雅又帶藝術家的氣質。



廖本懷離世的消息公佈後，香港人以各種形式，自動自發的紀念他，對一位已退休37年，退休後生活十分低調的高官，實屬罕見。



而台灣的228事件是大時代下的悲劇，不應再炒作省籍矛盾，也不應讓外省人第二代繼續背黑鍋。