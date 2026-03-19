財經時評：戰時通脹鎖住利率　美聯儲維持高息

3月19日，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）以11比1的壓倒性票數，決定將基準利率維持在3.5%至3.75%的歷史高位。 中評社香港3月19日電（記者 肖瑞）在中東戰火引發全球能源市場震蕩之際，美聯儲展現出了三年來最冷峻的審慎姿態。



3月19日，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）以11比1的壓倒性票數，決定將基準利率維持在3.5%至3.75%的歷史高位。儘管斯蒂芬·米蘭（Stephen Milan）投出的唯一反對票暗示了內部對衰退的微弱擔憂，但鮑威爾（Jerome Powell）在記者會上的表態極其明確：在通脹未顯現出“可信進展”前，降息的大門雖然虛掩，卻難以前行。



美聯儲顯然正陷入一個宏觀困境：一方面是成本推動型通脹的凶猛回歸，另一方面是實體經濟的放緩。受伊朗襲擊油氣設施影響，中東衝突已由“閃電戰”轉為“消耗戰”，布倫特原油自2月底以來狂飈約50%，一度曾破120美元／桶。2月美國PPI同比錄得3.4%的新高，預示著生產端壓力正加速向消費端傳導。



與此同時，就業市場透出“倒春寒”：2月非農就業崗位意外減少9.2萬個，遠遜預期。這種“物價齊飛、增長乏力”的征兆，正是投資者最恐懼的滯脹前奏。美聯儲在本次會議上將2026年通脹預期中值上調至2.7%，這意味著決策層已默認通脹具有極強的黏性，甚至存在“脫錨”風險。



隨著最新點陣圖（Dot Plot）的披露，投資者的心理防線遭遇重創。雖然此間預測仍保留了年內一次降息的空間，但傾向於“全年按兵不動”的官員已增至7位。掉期市場數據顯示，交易員不僅拋棄了夏季降息的幻想，甚至開始定價2027年才會迎來實質性寬鬆。這種預期的劇烈收縮觸發了全球資產的“雙殺”：標普500指數應聲下跌，美債收益率攀升，黃金則在強勢美元和高持有成本的壓制下回吐了部分漲幅。



對於中國大陸及香港、台灣投資者而言，美聯儲的“鷹式徘徊”直接引發了亞洲貨幣的防禦性博弈。但與以往不同，本次離岸人民幣（CNH）展現了非對稱的穩定性。



由於中國在新能源轉型上的長期投入，其對石油衝擊的耐受力顯著高於日韓等傳統資源進口國。在資產配置上，隨著降息預期的後移，港股及A股中的高股息藍籌——尤其是能源、電信與基建板塊，正成為部分跨周期避險資金的“防波堤”。



對於正處於大選年的美國政府而言，高油價是足以撼動選情的政治毒藥。白宮或將施加巨大外交壓力以平抑衝突，但地緣政治的複雜性往往不以人的意志為轉移。投資者必須意識到，那個由低利率驅動、路徑可預測的金融時代已經遠去。



現在的投資邏輯已不再是算力與算法的博弈，而是每一桶原油的運費與每一枚導彈落點的角力。在物理規律與地緣意志面前，貨幣政策已淪為戰局的影子，全球正無可奈何地被帶入了高利率與高波動並存的“無錨時代”。