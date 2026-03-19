特朗普盟友警告：美經濟受不了戰爭所致高油價

中評社北京3月19日電／伊朗戰事延宕對油價、美國通貨膨脹乃至經濟整體的影響正不斷加重。曾獲美國總統特朗普提名為勞工統計局局長的經濟學者歐文·約翰·安東尼警告，美國經濟無法承受高油價。美國媒體說，特朗普政府面臨“脆弱時刻”。



盟友警告



央視新聞報導，安東尼說：“美國經濟比我們想象得更疲弱，通脹水平比我們想象得更糟糕……經濟無法承受每桶100美元的油價。”



他說，美國2025年“較低的能源價格協助為整個經濟帶來價格下行壓力。而現在……我們將看到能源價格上漲產生完全相反效果，給整個經濟帶來價格上行壓力”。他特別強調，美國就業市場增長乏力，原因包括去年聯邦政府裁員等。



安東尼是美國保守派智庫傳統基金會首席經濟學家，曾參與擬訂共和黨保守派政策藍圖“2025計劃”。2025年8月1日，特朗普因不滿勞工部公布的非農業部門就業數據而解雇勞工統計局時任局長埃麗卡·麥肯塔弗，稱其“出於政治目的操縱就業數據”。安東尼同月11日獲提名出任該機構局長，但提名一個多月後被白宮撤回，主要原因是共和、民主兩黨都有人認為安東尼缺乏政府工作經驗、可能損害機構獨立性且其社交媒體言論存在不當內容。



3月18日晚些時候，美聯儲宣布維持利率不變。美聯儲主席鮑威爾當天在新聞發布會上表示，“石油危機的淨影響仍將是對支出和就業的下行壓力，以及對通脹的上行壓力”，目前尚不清楚中東局勢對美國經濟影響的範圍和持續時間。



“脆弱時刻”



美國和以色列2月28日對伊朗發起軍事打擊，戰事導致霍爾木茲海峽航運遇阻、國際油價大幅上漲。國際油價18日交易時段保持上行態勢。5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格盤中一度突破每桶110美元，收於每桶107.38美元，漲幅為3.83%。而當天，以色列和伊朗各自威脅要對石油設施發動更多襲擊。

