能源設施成目標　美以伊戰事進入“新階段”

中評社北京3月19日電／據以色列媒體18日報導，以色列空軍當天襲擊了位於伊朗南部布什爾市的伊朗“主要天然氣設施”，並準備對伊朗的其他基礎設施發動襲擊。那麼，以色列為何襲擊伊朗能源設施，美國是否參與？伊朗如何回應？戰事是否會進一步升級？



以色列意欲何為？



新華社援引伊朗媒體18日報導，伊朗南部布什爾省南帕爾斯和阿薩盧耶部分石油化工設施遭美國和以色列空襲。按照以色列方面的說法，空襲由以色列空軍實施，以軍還準備對伊朗其他基礎設施發動襲擊。



以色列媒體報導說，當天的襲擊針對位於伊朗南部布什爾市的伊朗“主要天然氣設施”，以及伊朗南部阿薩盧耶的一處能源設施。以媒還援引以方官員的話報導，此次襲擊僅針對該天然氣設施的一部分，意在向伊朗發出“警告”，並表示如果伊朗“不理解這一警告，襲擊範圍可能會擴大”。



以媒稱，襲擊伊朗布什爾市天然氣設施的行動由以色列與美國“協調進行”。據美國《華爾街日報》18日報導，美國官員當天披露，美國總統特朗普事先獲悉以色列將於18日對伊朗南帕爾斯氣田發動襲擊，並表示支持，將其視為就伊朗實際關閉霍爾木茲海峽向伊朗政府發出的警告信號。



但特朗普18日晚些時候在社交媒體上發文稱，美國對以色列襲擊伊朗油氣設施“毫不知情”，卡塔爾也沒有以任何形式參與襲擊。以色列將不會再針對“極其重要且寶貴”的南帕爾斯氣田發動任何攻擊，除非伊朗決定攻擊在此次襲擊中“非常無辜”的卡塔爾。他還威脅稱，如果卡塔爾的液化天然氣設施再次遭到伊朗襲擊，美國“將以伊朗前所未見的強大力量，徹底炸毀整個南帕爾斯氣田”。

