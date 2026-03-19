美韓“自由護盾”聯合軍演結束

中評社香港3月19日電／韓聯社報道，韓美年度例行防禦聯合軍演“自由護盾”19日結束。南韓聯合參謀本部（聯參）和韓美聯軍司令部發佈新聞資料稱，此次聯演成為戰時作戰指揮權移交準備工作的重要契機。



韓美兩軍還表示，在聯演期間，韓美同盟重點加強迅速、有效應對多重安全威脅的能力。在聯軍司令部的指揮下，指揮官和參謀將多領域任務執行能力有機整合，在陸海空、太空、網路等所有領域加強聯合作戰執行能力。



此次聯演本月9日啟動，約有1.8萬名兵力參加，規模與去年基本持平。駐韓美軍首次公開被稱為“美國版鐵穹”的最新防空系統——間接火力防護能力系統（IFPC）的操作場景。駐韓美軍在自由護盾聯演期間動員IFPC設備並對其操作程式進行檢查尚屬首次。據悉，IFPC去年9月首次部署在駐韓美軍基地，這是美軍首次將其部署在駐外基地。



引人關注的是，演習期間共進行22場野外機動訓練（FTX），場次還不及去年3月演習（51次）的一半水準。據分析，此舉或出於有必要調整訓練場次，以營造朝美對話氛圍的政府部門考量。



朝鮮向來對韓美聯合軍演反應敏感，此次也不例外。在演習啟動後，朝方隨即發佈談話警告稱“為武力示威將帶來的後果負責”，還于11日和14日先後發射戰略巡航導彈和600毫米火箭炮彈，進行武力示威。