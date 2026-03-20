加州農產品出口銳減　特朗普需穩定對華關係

加州去年開心果對華出口銳減8成4 網絡相 中評社華盛頓3月19日電（記者 余東暉）美國加州大學最新研究發現，特朗普第二任初期發動的對華貿易戰，令美國經濟最大州加利福尼亞對華農產品出口一年間銳減6成4。這凸顯了在美國中期選舉來臨之際，特朗普急需穩定對華關係，以安撫共和黨選民基本盤。



加州大學吉安尼尼農業經濟基金會發布的最新研究報告發現，加州對華出口的前13大農產品總值從2024年的約15.5億美元降至2025年的5.54億美元，一年內下降了64%。



自2001年加入世界貿易組織以來，中國成為加州農產品增長最快的出口市場之一。但2018到2019年，隨著第一次美中貿易戰的爆發，這一趨勢發生了改變。2025年，加州農民仍在從前一次貿易戰的衝擊中恢復之際，特朗普又依據《國際緊急經濟權力法》對中國進口商品加征關稅。中國隨即對美國商品、包括加州農產品採取了有效的報復性關稅措施。



研究發現，加州樹堅果產業遭受了最嚴重的損失。開心果對華年出口額下降了約4.78億美元，出口量減少了84%；杏仁出口額下降了約2.28億美元。出口量也銳減約77%。此外，加州牛肉對華出口減少48%、棉花減少82%、橙子減少48%、大米減少70%、草莓減少80%、鮮葡萄減少51%、葡萄酒減少33%。