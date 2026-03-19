美日首腦將確認在經濟安保領域合作對華

中評社香港3月19日電／共同社報導，日本首相高市早苗將於19日（日本時間20日）在美國首都華盛頓的白宮與美國總統特朗普舉行會談。雙方將就日益緊張的伊朗局勢探討儘快平息事態的必要性。考慮到通過出口管制等加大經濟脅迫的中國，日美首腦將確認在包括強化關鍵礦產供應鏈在內的經濟安全保障領域展開協作。此外，預計將發表寫入規模達10萬億日元的第二批對美投融資項目的聯合文件。



這將是特朗普去年10月訪日以來兩人第二次面對面會談。高市將指出，如果能源運輸要衝荷莫茲海峽持續處於事實上的封鎖狀態，將對全球經濟造成重大影響。她將表態支持美國為平息事態所做的努力。特朗普重視盟友為確保航行安全做出的貢獻，日本如何應對受到關注。



兩人將考慮到應對中國，確認力爭實現“自由開放的印度太平洋”這一方針。預計高市將強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並再次呼籲美方為解決朝鮮綁架日本人問題提供支持。



圍繞確保關鍵礦產，日美首腦將商定推進南鳥島（東京都小笠原村）近海海底稀土開發。為降低日本原油進口對中東的依賴度，兩人還將討論美國阿拉斯加州產原油增產相關協作。在第二批對美投融資方面，預計主要內容是下一代核電機組“小型模組化反應堆”（SMR）建設計劃等。



在防衛領域，日美首腦將討論擴大自衛隊與美軍的機密情報共享，並推進日美共同生產導彈。美方已非正式地要求將防衛費增至相當於國內生產毛額（GDP）的3.5%，特朗普也可能提及此事。