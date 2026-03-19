再次當選泰國總理　阿努廷如何開局？

中評社北京3月19日電／泰國國會下議院19日舉行總理選舉，自豪泰黨候選人阿努廷以293票獲得當選所需的過半票數，再次當選泰國總理。阿努廷為何再次當選？他第二個任期的內閣將如何組成？在當前國際局勢緊張背景下，泰國新政府面臨哪些挑戰？



為何再次當選



新華社報導，投票前，泰國輿論普遍預測，阿努廷將獲得16個政黨的支持，總計至少292票，超過國會下議院499個議席的半數。分析人士認為，阿努廷的政治生存能力和跨陣營協調能力是其勝選的重要原因。



阿努廷去年9月首次當選總理。在他的帶領下，自豪泰黨在今年2月8日舉行的國會下議院選舉中實現驚人逆轉，贏得191個議席，成為下議院第一大黨，人民黨、為泰黨位居其後。隨後，自豪泰黨與為泰黨就組建聯合政府達成一致，並推舉阿努廷為總理候選人。



與此同時，人民黨依然擔任反對黨。人民黨提名其黨首那塔蓬為總理候選人參與競爭，最終獲得119票。人民黨方面此前表示，承認自豪泰黨有能力贏得多數席位，人民黨參與競爭的目的在於展示其國家治理願景。



下議院選舉之前，勇敢正義黨被認為很有可能加入執政聯盟，但最終沒能“入局”。19日總理選舉前，該黨宣佈投“棄權”票。民主黨18日就已宣佈，將在總理選舉中選擇“棄權”。



依據泰國憲法，阿努廷正式出任總理需國王批准。此後，阿努廷將開始內閣組建程序，新政府有望4月中旬成立。



內閣如何組成



當前，“阿努廷2.0”內閣組建已進入最後敲定階段。據泰媒披露，自豪泰黨將掌握大部分重要部門，執政聯盟中為泰黨預計將獲得5個部長職位，其他黨派分配到小部分職位。此外，部分核心部門的部長職位將由技術官員擔任。



本月15日，自豪泰黨議員梭蓬當選泰國新一屆國會主席兼下議院議長。此間輿論認為，與阿努廷第一個任期成立的少數派政府不同，阿努廷第二任期擁有過半數議席，且在國會上下兩院均具有影響力，內閣也將由自豪泰黨掌握大部分重要席位，這將帶來穩固的執政基礎。

