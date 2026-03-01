劉宗夏：盧秀燕在走侯友宜的老路

台中市長盧秀燕18日拜會美國國會，搭乘國會地鐵往返參眾兩院。(照:台中市府提供) 中評社香港3月20日電（作者 劉宗夏）盧秀燕訪美，表達美國期盼望台灣能盡速通過軍購，對軍購的看法也跟黨中央不同調，盧的子弟兵也接連出來提醒國民黨不要“反美”，有刻意跟黨中央切割的味道，想形塑親美的形象，這樣做不讓人意外，但其實真的很沒創意，而且在走過去失敗的老路。



親美的形象就一定能贏嗎？國民黨的明星們一直落入一個邏輯的死穴中，他們想爭取中間選票，雖然主張跟大陸友善交往，但是非常害怕跟大陸走得太近，怕被貼上“親中”的標籤，將來會被政敵找到理由修理，甚至連“台灣人也是中國人”都不敢講。



自己就叫中國，結果不敢照著“中華民國憲法”來教育台灣人，他們以為泛藍的票不會跑，所以要盡力爭取中間選票，這其實是很老套的想法，也證明是失敗的路線，為何？我們來看選舉的歷史。



侯友宜在上次總統大選前，曾是全台聲望最高的政治人物，但是他也是打定主意跟“中國”保持距離，九二共識不敢碰，一直在打太極，結果失去深藍對他的向心力，許多人寧願投給柯文哲，也受不了他這種刻意保持距離的態度。



的確，中間選民是贏得選舉的關鍵！但是自己的票更是基礎，如果連自己的票源都無法團結的人，將來怎麼奢望中間選票來讓你當選？中間選民看你連自己人都無法團結，會想投給你嗎？看侯友宜失敗的例子，答案很清楚。



當然衹有深藍也不足以當選，就像當年的韓國瑜，不過韓當時有一個剛當選市長就直選“總統”的痛腳被對手狠打，另外還有當年朱立倫慘敗給蔡英文，是因為對洪秀柱處理得不好，失去大量深藍鐵票的支持，雖然當年本來就很難贏，但如果能團結國民黨，也不會輸得那麼慘！



所以該怎麼能夠團結內部，又能夠爭取中間選票？關鍵字是誠實，對人民誠實，更要對自己誠實，國民黨跟台灣人的根源是什麼？為什麼害怕說實話？而且美國就真的值得懷疑呀！美國提“台灣主權未定論”，這是在羞辱“中華民國”，盧秀燕敢質疑美國人嗎？

