中東戰事持續　嚴重衝擊日韓車企

中評社香港3月20日電／美以伊戰事持續，令對中東市場高度依賴的日韓車企遭遇嚴重衝擊。“日經亞洲評論”18日報道稱，多家日本汽車企業開始削減產量，同時也對因霍爾木茲海峽被“封鎖”而造成的供應短缺問題憂心忡忡。



數據顯示，2025年日系汽車品牌在中東地區的總銷量超過87萬台，占該地區汽車總銷量的三成左右。其中，豐田銷量接近52萬台，日產銷量約13萬台。在中東銷售的絕大多數日系乘用車都是從日本或其他地區海運而來，在正常情況下，每月會有10到15艘貨輪運送汽車從日本前往中東，每艘貨輪能裝載約5000台車。受戰事影響，日本航運企業已中斷霍爾木茲海峽航綫。豐田預計在3月底前將出口到中東地區的汽車量減少2萬台。日產已決定在3月下調旗下九州分公司的產量，從而騰出更多庫房來暫存等待出口中東的車型。



“日經亞洲評論”稱，中東衝突也使日系汽車面臨零部件供應中斷的風險。三菱化學集團17日宣布，由於難以從中東地區進口作為化學品生產原料的石腦油，公司將提高塑料等產品的價格。原料供應受限也讓日本輪胎企業面臨困難。有分析認為，倘戰事持續，從當前庫存情況看，兩個月後日本輪胎就會漲價。



霍爾木茲海峽被“封鎖”也嚴重衝擊韓國汽車企業開拓中東市場的雄心。韓國《中央日報》稱，現代和起亞兩大韓系品牌高度重視中東市場，計劃到2030年在中東市場實現55萬台的年銷量目標。去年現代和起亞在中東銷量達41．3萬台，佔中東市場汽車總銷量的15％左右，僅次於豐田。目前投放到中東市場的韓國汽車主要由韓國本土和印度的工廠生產，現代在沙特的首座汽車工廠原定於今年底建成，盡管現代尚未表示會調整工廠建設進程，但分析認為，倘美以伊戰事持續，這勢必會影響關鍵設備的交付，也會制約有關人力資源從韓國向中東的調配。韓國《中央日報》稱，韓國車企原本在俄羅斯市場表現不俗，但2022年俄烏衝突爆發後不得不退出俄羅斯。若再丟掉中東市場，韓國車企的全球戰略將遭到重創。