快評：美方炒作大陸攻台時間　屢次嚴重誤判

大陸按照對台大政方針、總體方略處理台灣問題，會不會對台動手、什麼時候動手，不會讓別人來設定。(資料相) 中評社快評／美國國家情報總監辦公室17日發佈《全球威脅評估報告》，指中國大陸未計劃在2027年攻打台灣，並傾向在不動用武力的情況下實現兩岸統一。彭博的報導認為，上述評估報告推翻了此前關於大陸最早準備明年武力收台的預測，反映出特朗普政府正在軟化對華姿態。



近年美方熱衷炒作大陸攻台時間，具體時間點包括2022年、2023年、2025年、2027年等。美軍前印太司令部司令戴維森2021年說，中國大陸可能在2027年前對台動武（此說被稱為“2027窗口”）；2022年，美國海軍作戰部長吉爾迪說大陸攻台可能會發生在2022年、或者2023年；美國印太司令部司令阿奎利諾在2021年的任命聽證會上稱，大陸可能攻台“這個問題比大多數人想像的離我們更近。”



美方熱衷炒作大陸攻台時間，明顯帶著“政治動機”。幾年前，美國國會考慮削減國防預算，美軍將領刻意提台灣，是要提醒白宮注意所謂的潛在的重大安全威脅，強化美台軍事勾連。美軍將領提出的“2027年中國大陸攻台”預測，影響了美國的軍事戰略，還催生了數以十億美元計的開支。



然而，有關2022年、2023年、2025年大陸攻台時間點的預測已落空、破產，美方屢次嚴重誤判。剛出爐的大陸無意在2027年攻台的預測，是自2021年以來美國的預測首次出現巨大轉變，同樣帶著“政治動機”，特朗普正在計劃訪華。



對中方來說，美方怎麼炒作大陸攻台時間，都不會起作用。大陸按照對台大政方針、總體方略處理台灣問題，會不會對台動手、什麼時候動手，不會讓別人來設定。中國外交部發言人林劍19日指出，台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。美方應停止炒作“中國威脅論”。