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直擊中國空軍航空兵某部實戰化訓練
http://www.CRNTT.com
2026-03-20 09:35:19
中評社北京3月20日電／近日，華南某機場，數架轟炸機整裝待發。隨著指揮員一聲令下，中國空軍航空兵某部一場高強度全要素實戰化訓練拉開序幕。
來源：央廣軍事
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