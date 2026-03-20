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直擊中國空軍航空兵某部實戰化訓練
http://www.CRNTT.com   2026-03-20 09:35:19
　　中評社北京3月20日電／近日，華南某機場，數架轟炸機整裝待發。隨著指揮員一聲令下，中國空軍航空兵某部一場高強度全要素實戰化訓練拉開序幕。

　　來源：央廣軍事
 


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