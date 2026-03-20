人行：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

中國人民銀行黨委日前召開擴大會議。會議提到，持續深化金融改革開放，鞏固和提升香港國際金融中心地位。（大公報） 中評社香港3月20日電／中國人民銀行黨委日前召開擴大會議。會議提到，要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用存款準備金率、買賣國債、中期借貸便利（MLF）、逆回購等長中短期貨幣政策工具，保持流動性充裕。持續深化金融改革開放，支持上海國際金融中心建設，鞏固和提升香港國際金融中心地位。為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場平穩運行營造良好的貨幣金融環境，為“十五五”開好局、起好步提供有力支撐。



大公報報導，在繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策方面，會議還表示要根據經濟金融形勢的變化和宏觀經濟運行情況，引導和調控好利率水平，強化利率政策執行和監督，規範融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。做好與市場溝通，提升政策透明度。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



增強金融風險防控能力



持續深化金融改革開放方面。包括：完善中央銀行制度，構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系。建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的金融市場體系。建設安全高效的金融基礎設施體系。推動金融服務業和金融市場的高水平開放，深化金融市場互聯互通、支付系統跨境互聯。支持上海國際金融中心建設，鞏固和提升香港國際金融中心地位。增強開放格局下的金融風險防控能力，維護國家金融安全。



此外，加強重點領域和薄弱環節的金融服務上，會議指出，聚焦支持擴大內需、科技創新和中小微企業等重點領域，優化結構性貨幣政策工具，完善實施方式。加強與財政政策在貼息、擔保和風險成本分擔等方面的協同配合，放大政策效果。引導金融機構提升服務的能力、強度和水平，支持經濟結構調整和轉型升級。



會議還表示，積極穩妥化解重點領域金融風險。其中，持續推進金融支持融資平台債務風險化解工作。堅持市場化、法治化原則，積極穩妥處置中小金融機構風險。充分發揮中央銀行宏觀審慎管理和維護金融穩定功能，堅定維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行。研究建立特定情景下對非銀金融機構的流動性支持機制。會同有關部門繼續高壓打擊非法金融活動。