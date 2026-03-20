友邦香港：內地客平均保費升至15.6萬

友邦保險公布2025年全年業績。圖左起為康禮賢、首席財務總監鍾家富、李源祥、陳榮聲及區域首席執行官張曉宇。（大公報） 中評社香港3月20日電／友邦保險（01299）公布2025年全年業績。友邦去年新業務價值上升15%至55.16億美元，增派末期股息10%至每股144.08港仙，並宣布新一輪17億美元股份回購。首席執行官兼總裁李源祥表示，儘管地緣政治及宏觀經濟環境持續不明朗，但集團今年首兩個月業務延續去年的強勁勢頭。



大公報報導，香港市場繼續成為集團增長的核心引擎之一。期內，香港業務新業務價值增長28%達23億美元新高。區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲說，香港增長基礎廣泛，所有分銷渠道均錄得強勁雙位數增長。業務增長受惠於本地客戶及內地訪港客戶的強勁需求，兩個客戶群組均表現理想。本地客戶新業務價值增長21%，內地訪港客戶的新業務價值增35%，當中大部分為友邦新客戶。



他補充，內地訪港客戶每張保單的平均年度保費由2024年的1.9萬美元，上升至2025年的2萬美元（約15.6萬港元）。



內地市場同樣表現矚目。李源祥表示，去年內地新業務價值約12億美元，下半年增長加速至14%，此強勁勢頭延續至今年1月及2月，合計新業務價值按年增長超過20%。



中東風險敞口佔比極低



集團首席投資總監康禮賢表示，集團於中東相關風險敞口主要為具主權擔保的高評級固定收益資產，僅佔整體投資低單位數字。李源祥指，潛在衝擊僅限於全球資本市場波動所帶來的間接影響，但重申集團一直採取嚴格的資產負債匹配策略，高度多元化的投資組合能有效緩衝短期市場波動風險。