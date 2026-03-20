郭一鳴：這場不對稱戰爭如何收場

中評社香港3月20日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，波斯灣地區與香港相距大約六千公里，香港直飛杜拜八九個小時，屬於中長途航程。筆者幾年前曾經到杜拜和阿布扎比一遊，短短數日，留下深刻印象。杜拜致力打造中東地區金融、旅遊中心，哈利法塔將古老的伊斯蘭文化與西方現代物質文明融為一體，阿布扎比有巴黎以外唯一的羅浮宮。阿聯酋這兩座城市是中東國家石油單一經濟成功轉型的典範，對整個阿拉伯世界的經濟文化帶來積極影響。不過，在海灣北岸的伊朗卻是另一番景象。



文章說，公元前六世紀，居魯士大帝創立人類史上第一個跨越亞、非、歐三大洲的超級帝國──古波斯帝國，伊朗是古波斯帝國的發源地，亦是中東地區最西化的國家之一，雖然伊斯蘭革命推翻巴列維王朝之後實施政教合一，但名義上的國家元首總統是由民選產生，女性普遍薄施粉黛，社會地位及接受高等教育的比例在伊斯蘭國家中無出其右，現任政府一些重要職位，包括代表政府對外形象的發言人都有女性擔任。這個石油儲量全球第四的什葉派國家，自從一九七九年爆發伊斯蘭革命和人質事件，就與美國結下深仇大恨，一直受到美國的經濟制裁和政治打壓，小布什年代將伊朗列為“邪惡軸心”之一。二○一五年奧巴馬政府及中、俄、英、法、德與伊朗簽署《聯合全面行動計劃》（JCPOA），即伊朗核協議，美伊關係出現緩和跡象。



但是特朗普不放過伊朗，他第一次入主白宮時，單方面宣布退出伊朗核協議，二○二五年特朗普再次擔任總統半年之後，發動“午夜鐵槌行動”（Operation Midnight Hammer）對伊朗空襲，出動B－2隱形轟炸機投擲巨型鑽地彈，聲稱全面摧毀伊朗多處地下核設施。



今年初美軍突襲委內瑞拉綁架總統馬杜羅夫婦一役，助長特朗普們以為美軍天下無敵、可以為所欲為的狂妄。上月底特朗普又以伊朗快將製成核武器為由，出動三個航母戰鬥群，與以色列聯手發動對伊朗大規模空襲“史詩憤怒行動”（Operation Epic Fury），擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊，揚言要推翻德黑蘭政權，並聲稱已摧毀伊朗數以千計軍事目標。



當年小布什出兵攻打伊拉克，在記者會上用一包白色洗衣粉謊稱是薩達姆當局的“大殺傷力武器”。現在特朗普只說一句伊朗有核威脅就動手大開殺戒。



這是一場不對稱戰爭，伊朗使出“絕招”反擊，一招是攻擊敵人的盟友。據報導，美國在中東地區卡塔爾、巴林、阿聯酋、科威特、伊拉克、約旦、沙特、阿曼等國三十一個基地，其中十七個被摧毀，伊朗企圖迫使這些中東國家請求美國停手。另一招是伊朗式“攬炒”。哈梅內伊的兒子、新上任的伊朗最高領袖穆傑塔巴下令伊斯蘭革命衛隊繼續封鎖霍爾木茲海峽，鎖住這條全球石油運輸的咽喉，逼使全球油價大漲。這名上任後未曾露面的新領袖開出結束戰爭三條件：承認伊朗的合法權利、支付賠償，並獲得不會再遭受未來侵略的可靠國際保證。



關鍵問題是，軍事經濟遭受重創的伊朗，還能頂住美以的導彈狂炸多久？美軍已開始打擊伊朗的石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）上的軍事目標，特朗普警告，如果伊朗繼續封鎖霍爾木茲海峽，美軍考慮攻擊哈爾克島的石油基礎設施。



文章說，另一邊廂，德黑蘭不屈服而且準備打持久戰。如果出動地面部隊攻入伊朗不在“史詩憤怒行動”劇本之內，特朗普會否給自己找一個台階下，從波斯灣草草收兵？這個可能性似乎不大。或者特朗普索性一不做二不休，揮師殺入伊朗奪取霍爾木茲海峽控制權？但這樣一來，很可能令美軍泥足深陷，重蹈伊拉克阿富汗戰爭的覆轍。戰事至此，特朗普陷入進退兩難。



這場不對稱戰爭如何收場，霍爾木茲海峽何時重開，由誰決定重開，這不僅是衡量參戰三方勝敗的關鍵，更對全球石油經濟、地緣政治帶來重大而深遠的影響。



文章說，當前最受影響的是海灣地區的美國盟友。前些天電視上播放矗立杜拜海濱的帆船酒店遭無人機攔截碎片擊中起火的鏡頭，媒體報導杜拜機場遭攻擊起火，當地大批旅客想盡一切辦法逃離這座富人天堂。阿聯酋苦心經營構築中東金融中心的夢想，已被戰火無情粉碎。