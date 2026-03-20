香港最優惠利率不變　按揭息維持3.25厘

分析指出，美國貨幣政策走向存在較大不確定性，對香港的利率環境會有所影響。(大公報) 中評社香港3月20日電／美聯儲一如預期，維持利率不變，在聯匯制度下，本港多家主要零售銀行也步伐一致，維持港元最優惠貸款利率（簡稱P）於現有水平不變，滙豐、中銀香港、恒生同為5厘，渣打香港則為5.25厘。金管局指，美國息率的未來走向存在不確定性，呼籲市民審慎管理利率風險。分析指出，今年本港按息料維持3.25厘左右，目前部分銀行推出定息按揭計劃，變相提早幫助客戶減息，建議置業人士考慮。



大公報報導，中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港的減息周期已提前於去年完結，相信今年的最優惠利率仍將維持於現有水平。不過，縱使最優惠利率不變，而港元拆息（Hibor）繼續受外圍減息周期延續所影響，預料下半年美息續跌，港元拆息將繼續處於回落走勢。本港以H按為主流的實際按息，預期仍會處於封頂息水平（3.25厘）一段時間。



大行推首三年2.73厘



現時市場主流按揭計劃是與Hibor掛鈎的H按。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，除了H按，現時有3間大型銀行推出首三年2.73厘的定息按揭計劃，息率較一般新造P按及H按計劃的3.25厘低52點子，變相提早幫助客戶減息，建議有意置業人士考慮。



在聯匯制度下，香港息率的大方向是跟隨美息。香港金管局指出，根據點陣圖顯示，美聯儲有可能於2026年內再減息0.25厘；但市場普遍認為，美國未來貨幣政策走向存在較大不確定性，而近期中東局勢緊張，對油價以至美國通脹走向帶來更大變數，對香港的利率環境亦會有影響。



議息會議後，利率期貨顯示，市場迅速將年內減息0.25厘的預期下調至58%，中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪表示，相比美聯儲的利率中位數預期（即減息一次）更為保守。不過張詩琪認為，美聯儲年內仍然有減息的可能，關鍵取決於油價對美國經濟的影響程度，以及就業市場是否仍維持健康。



恒生銀行高級經濟師唐嘉逸則預期，美聯儲2026全年仍有兩次減息空間，每次0.25厘。主要考慮到能源價格急升對通脹帶來的長遠影響有限，以及即將上任的聯儲局主席立場可能“偏鴿”。



金管局續說，香港貨幣及金融市場保持有序運作。港元拆息在聯繫匯率制度下，整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息，會同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動。



議息結果公布後，港元拆息大致保持穩定，變化不大。與H按相關的一個月港元拆息昨日報2.05厘，大致持平。



港匯料逐步移向7.85



截至昨晚9時左右，港匯大致於7.8342附近徘徊，與同年期美元SOFR的差距約132點子。對於港匯最近走弱，曾於周三（18日）貼近7.84水平，是年初以來最弱，上海商業銀行財資研究部主管林俊泓解釋，主要是由於港美息差擴闊並維持較大差距，套息交易頻繁所致。根據2025年經驗，當港匯走弱至7.84時，大約一個月之後，就會觸及1美元兌7.85港元弱方兌換保證水平，故不排除港匯短期再度觸及弱方兌換保證的可能。