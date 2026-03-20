聯儲局：中東戰爭令美國產生新通脹

香港最優惠利率與港元拆息。(大公報) 中評社香港3月20日電／聯儲局議息後維持利率於3．5至3．75厘不變，繼續預期今年內將會再減息一次，結果與去年底相同。同時，該局的聲明又承認中東戰爭導致不確定性增加。



大公報報導，雖然中東戰爭導致油價急升而激發通脹升溫，但聯儲局在最新發表的點陣圖中，仍然顯示利率的中位數在今年底將會跌至3．4厘，意味著年內將減息0．25厘，不過，若細心分析整個點陣圖，便會發現整體19名委員較偏向降低減息次數，即估計年內減息兩次的委員已比去年底少了。



聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，利率中位數並沒有變，但委員卻傾向將減息次數降低，四至五名委員已由預計減息兩次轉為減一次。



此外，鮑威爾又警告，伊朗衝突令美國經濟產生了新的通脹，而儲局在遏抑通脹方面的進展卻不如預期，雖然油價急升將激發通脹升溫，並會令經濟轉弱，但是他不會用“滯脹”來形容美國目前的經濟。他指出，滯脹是1970年代的用詞，當時美國失業率正處於雙位數，通脹率亦非常高。但目前的情況是，失業率正處於長期的正常水平，而通脹率亦只是比目標水平高出一個百分點。所以他會在情況變得極嚴重時，才會用滯脹這個字。



大摩將減息預測押後至9月



事實上，聯儲局雖然調高了通脹預期，但同時估計經濟增長會加速，鮑威爾稱，這是因為委員估計美國的生產力將會提高。另外，鮑威爾還對短期內去留發表了較明確的聲明，他表示，在司法部對聯儲局大樓翻修項目的調查“徹底結束”之前，他無意辭去聯儲局理事的職務，而假如繼任者在他今年5月任期結束前的提名未獲確認，他將擔任“臨時主席”一職。



華爾街投行摩根士丹利加入了高盛和巴克萊的行列，把下一次減息的日期預測由六月份推遲至九月份，原因是聯儲局已明言中東戰爭將會令通脹危機加劇。大摩指出，聯儲局審慎的態度表明了減息的時間會延後，而大摩亦相信，該局要麼推遲減息，要麼完全不減。