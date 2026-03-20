文匯報：預防通脹飆升　穩物價保民生

中評社香港3月20日電／香港文匯報社評說，中東局勢持續升溫，戰火延燒至能源命脈，國際原油價格應聲大漲，全球通脹壓力大增。面對輸入性通脹的嚴峻考驗，內地外貿企業通過提前備貨、多元布局及供應鏈升級等多招破局，成功穩定報價，為全球市場注入了一劑“穩定針”。香港作為高度自由開放的經濟體，容易受到外圍市場波動衝擊。特區政府近期已對關乎民生的交通費用作出預警性提示，值得肯定，接下來還應積極借鑒內地經驗，未雨綢繆穩定物價，努力防控通脹狂飆，保持經濟、民生平穩。



社評說，受中東地緣政治不確定性因素影響，內地外貿企業承受原材料價格暴漲與物流受阻的雙重夾擊。廣東揭陽與珠海的企業，有的依靠去年底的前瞻性儲備，以庫存應對成本上漲衝擊，維持原有報價，在訂單爭奪戰中佔得先機；有的則通過優化訂單結構，增加短單快單比例，並與客戶設立價格調整條款，靈活化解風險。更值得注意的是，內地企業將壓力轉化為動力，倒逼產業升級，大力拓展東南亞、“一帶一路”等多元市場，降低對單一區域的依賴。因應外部環境變化，迅速調整經營策略，靈活求變應變，正是當前內地外貿企業有效應對輸入式通脹、保持競爭力的最強武器。



香港作為國際金融、貿易中心，包括能源、日用品在內，高度依賴進口，對大宗商品價格波動反應極為敏感。國際油價上漲，不僅直接推高運輸成本，更會傳導至食品、電力等民生領域，有可能引發通脹大幅上調。



對此，特區政府必須高度重視，將保持物價平穩、避免民生受嚴重衝擊作為當前施政的重中之重。首先，在短期措施上，應認真吸納業界建議，迅速推出紓緩方案。例如，考慮暫時調低燃油稅，或直接向公共交通工具提供燃油補貼，減輕運輸業界的負擔，防止車費、運費層層加價，最終由市民買單。



長遠而言，香港的能源安全不能僅靠市場調節，更需制度性保障。特區政府應該從源頭優化能源組合，大幅提升核電、天然氣及可再生能源的輸入比例，減少發電對石油衍生品的依賴。同時，應積極融入粵港澳大灣區能源互聯互通體系，利用內地豐富的水電、風電及光伏資源，構建多元穩定的跨境供電網絡。此外，特區政府需大力資助業界研發儲能技術與智慧電網，提升系統調節能力，並鼓勵公共運輸及物流業加快電動化轉型，從需求側降低對傳統燃油的剛性依賴。



社評說，中東硝煙未散，全球經濟風雲變幻。內地企業的破局之道證明，唯有主動應對、靈活變通，方能化危為機。特區政府當以此為鑑，既要有見微知著的預判力，更要有果斷出手的執行力。通過短期紓困與長遠布局雙管齊下，必能有效平抑輸入性通脹風險，確保香港經濟社會在大風大浪中行穩致遠。