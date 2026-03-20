環球資金避險　香港豪宅受惠

近年不少超高資產人士在香港設立家族辦公室，帶動高端資產需求，豪宅市場受惠。（大公報） 中評社香港3月20日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，中東局勢持續升溫，對全球經濟及金融市場帶來一定衝擊。但對香港樓市而言，短期影響其實有限。畢竟戰事距離香港甚遠，一般市民置業主要仍屬“剛需”，未必會因戰事而改變計劃，市場更關心的仍是息口、經濟前景，以及樓價水平等因素。



自2月28日戰事爆發以來，本港樓市氣氛未見降溫，發展商推盤步伐亦未有放慢。戰事後推出的多個全新樓盤，銷情普遍理想，其中兩個市區盤更在開售當日即告沽清。3月上半月一手成交已錄得逾千宗，並連續第14個月突破千宗水平，反映市場承接力仍然充足。新盤銷售表現理想，亦帶動二手市場交投回暖。



人才流入 置業剛需增



事實上，香港樓市購買力始終以本地及內地買家為主，戰事對一般置業者的心理影響有限。只要本地就業市場保持穩定，加上內地買家需求持續，以及近年人才政策吸引大量人口流入，短期內樓市升勢仍難被打斷。



另一方面，中東局勢動盪亦可能帶來“有危有機”。當全球不確定性增加，部分國際資金往往會尋找相對穩定的市場作為“避風港”。香港作為國際金融中心，資金流動自由，法律及金融制度成熟，在動盪環境下仍有一定吸引力。近年不少超高資產人士在亞洲設立家族辦公室，若地緣政治風險升溫，部分資金或流入香港及其他亞洲城市，帶動高端資產需求，豪宅市場尤其有機會受惠，今年高價物業表現可看高一線。



不過，地緣政治緊張令油價高企，推高運輸及生產成本，令全球通脹壓力再度增加。若通脹回升，美國聯儲局減息步伐或更為審慎，利率有機會在3.5至3.75厘區間維持一段時間，供樓成本短期難以明顯回落，對樓市屬偏利淡因素。



中東局勢短期或為市場帶來波動，但未必改變香港樓市的大方向。市場普遍預期美國今年仍有機會減息兩次，雖然油價上升可能令首次減息由原先預期的年中推遲至9月，但年底仍有機會再度減息。