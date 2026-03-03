楊流昌：春深時分話撤僑

歷劫歸來，心頭有種“終於安全了”的踏實。（圖片：讀者提供） 2011年2月埃及發生暴動，大陸派出中國東方航空公司專機，前往埃及胡爾加達將包括數十名台胞旅行團在內的中國公民撤回北京。（圖片：讀者提供） 埃及機場航班動態。（圖片：讀者提供） 2011年2月埃及發生暴動，大陸協助數十名台胞撤回北京，再飛回台灣。（圖片：讀者提供） 大年三十凌晨，他們終於登上了飛往北京的包機，離開那片動亂的土地。（圖片：讀者提供） 中評社香港3月21日電／題：春深時分話撤僑



作者 楊流昌



前天是三月十九日，農曆二月初一，香港的春天溫暖柔和，不疾不徐。



鄉村俱樂部坐落在深水灣的坡嶺上，白牆紅瓦隱沒在蓊鬱綠樹叢中，若隱若現。站在室外綿軟如絨毯般的綠草坪上瞭望，海面漾著淺淺的藍，帆影疏疏落落地飄在天水之間，恰似仙人隨意撒下的幾片白羽。露台邊的簕杜鵑開得燦爛，紫紅的花瓣在微風裡輕輕顫動，偶有鷺鳥掠過水面，翅尖劃破波紋，扇動的聲音輕細得幾近無聲。遠處的南海，在午後的陽光裡泛著碎金般的光暈，時光在這裡仿佛被拉長，慢得足夠讓人靜下心，好好回望從前的往事。



我和台灣來的好友就坐在這樣的春光裡。



她是台灣一家公司老總，我是大陸一名退休文員，今日在此相遇真是緣分－－她來香港公幹，我們共同的老友，海峽友誼集團劉賢賢董事長，約我們來這裡閑坐品茶。相見那一刻，我倆都不禁怔了怔，繼而歡笑起來，笑著笑著，眼眶卻都有些潮潤。



“十五年啦。”她端起茶杯，輕輕地說。我們在共同回憶十五年前的一樁往事。



十五年。我算了算，可不是麼？那是2011年初，埃及突發政治騷亂，恰逢中國農曆春節前夕。



那天的情景，如今想起仍歷歷在目。大年廿九，家家戶戶都在忙著置辦年貨，張羅年節。我正陪著家人挑選年物，手機驟然響起，是香港中評社長郭偉峰老兄打來的，聲音裡透著少見的焦急：“流昌，出大事啦！埃及那邊亂成一團，我的台灣好友跟團在那邊旅遊，現在困在開羅，團裡都是台胞，情況危急，你能不能想想辦法，幫助他們撤回來？”



我心頭猛地一緊。那幾日的新聞滿是埃及動亂的揪心消息，開羅解放廣場上人潮洶湧，槍聲陣陣，局勢危急一天緊過一天。掛了電話，我即刻輾轉聯繫各方－－外交部、國台辦、中國駐埃及使館……電話一通接一通撥出，消息一條接一條傳回。那天的年夜飯，家人吃得心不在焉，我也只是扒拉幾口飯，目光始終盯著手機，生怕錯過任何一絲關乎那群台胞安危的信息。



最難熬的是等消息那幾個小時。不知台灣好友那個旅行團身在開羅的哪個角落，不知他們是否平安無恙，更不知能否趕在局勢進一步惡化前，把他們安全接回來。



後來聽好友說起，我才知道當時的境況：他們那個旅行團被困在開羅的一家酒店裡，窗外不時傳來槍聲與呐喊，旅行社領隊急得團團轉，團員們更是人心惶惶，滿是恐懼。他們也曾試著聯繫台灣方面的駐外機構，電話撥了一遍又一遍，得到的卻是“請自行注意安全”的官樣回復，寒了人心。



“那時候真的有點絕望。”好友望著遠方，語氣裡帶著當年的餘悸，“我們知道大陸使館正在組織撤僑，領隊按你給的聯繫方式，抱著試一試的心態打了電話，沒想到電話立刻就被接起，對方問清我們的具體位置後，只說了一句話：‘別擔心，我們想辦法。’就這一句話，團裡好幾位女同胞當場都哭了。”



使館工作人員果然沒有食言。幾經溝通協調，終於為他們爭取到最後一個航班的機位－－那是埃及撤離前的最後一班飛機。大年三十凌晨，他們終於登上了飛往北京的包機，離開那片動亂的土地。



飛機降落在北京首都機場時，已經是當日下午。迎接他們的，除了負責接應的工作人員，還有一桌熱氣騰騰的烤鴨宴。好友說，那餐飯，是她吃過最香的一餐，不僅是因為烤鴨的美味，更因為心頭那種“終於安全了”的踏實，是劫後餘生的溫暖。“接待的工作人員說，先好好吃頓飯，今晚在北京住下，明天一早便安排飛機送你們回台灣，正好趕得上和家人吃年夜飯。”



大年初一，晨光熹微，他們登上飛往台北的航班。登機前，好友給在北京的朋友發去一條短信，衹有四個字：“謝謝親人。”



那時我與好友還素未謀面，這四個字，是後來她親口告訴我的。她說，這輩子都不會忘記那個特殊的春節，不會忘記那頓暖到心窩的烤鴨，更不會忘記那些素不相識，卻拼盡全力幫助他們回家的人。



海風輕輕拂過，把好友從回憶裡牽回現實。她望著遠處波瀾不驚的海面，沉默了一會兒，忽然開口說：“你知道嗎，這些年，每次看到海外發生戰亂的新聞，我都會格外留意大陸的撤僑消息。”



“最近美以伊衝突升級，中東那邊又亂了。”我接過話頭。



“是啊，”她點點頭，語氣裡帶著歎服，“我看新聞說，大陸在中東的機構，又在協助台胞撤離，這次是從以色列、伊朗那邊，大概有七十多人，先飛到上海，再轉機回台灣。我還看到有台胞說，‘台胞證就是護身符’。”



我們相視而笑，笑聲裡滿是感慨。我向她介紹，劉董的海峽友誼集團，有一項業務便是在台從事台胞證代辦服務。自1987年台灣開放老兵回大陸探親起，劉董便一直投身於兩岸民眾交流往來的服務事業，四十年來初心不改，堅守如初，這份執著，令人心生敬佩。

