中東多國報告能源設施遭伊朗襲擊

中評社北京3月20日電／中東多國19日報告其能源設施遭伊朗導彈和無人機襲擊。同日，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人表示，伊朗無意將戰爭擴大至石油設施，也不希望損害鄰國經濟。



新華社報導，沙特國防部在社交媒體上說，一架無人機在靠近紅海沿岸延布港的薩姆雷夫煉油廠墜毀，目前正在評估損失。此外，一枚射向延布港的彈道導彈被攔截。



科威特國家石油公司發表聲明稱，該公司旗下的艾哈邁迪港煉油廠遭到無人機襲擊並起火。公司目前已“按最高安全標準進行處理”，火災暫未造成人員傷亡。



阿聯酋阿布扎比媒體辦公室證實，因攔截來襲導彈產生的碎片墜落，該國哈卜尚天然氣設施和巴卜油田受到影響。其中，哈卜尚天然氣設施已暫時關閉。目前暫無人員傷亡報告。



卡塔爾內政部和卡塔爾能源公司說，該國拉斯拉凡工業城因伊朗導彈襲擊而起火，造成大面積損壞，暫無人員傷亡報告。殼牌集團發佈聲明說，襲擊導致其在該地的工廠發生火災。目前情況已得到控制，正在評估損失。據卡塔爾半島電視台報導，拉斯拉凡工業城是全球最大的液化天然氣生產設施所在地。



沙特外交部在社交媒體上說，沙特召集了一場多國代表參加的會議，認為這些襲擊侵犯了他國主權並違反了國際法，呼籲伊朗立即停止襲擊。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導稱，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人表示，攻擊伊朗能源基礎設施是一個“重大錯誤”。他強調，如果伊朗能源基礎設施再次遭到攻擊，伊朗的回應將比此前更猛烈。



半島電視台援引行業分析說，由於以色列和美國對伊朗的戰爭威脅全球天然氣供應，歐洲天然氣價格可能在今年冬季飆升。即使緊張局勢迅速緩解，供應中斷仍可能持續較長時間。