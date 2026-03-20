美以伊戰事如何攪動世界經濟？

中評社北京3月20日電／諾貝爾經濟學獎得主約瑟夫·施蒂格利茨日前接受媒體採訪時說，美國和以色列襲擊伊朗引發地緣局勢緊張將給世界經濟帶來災難性後果，令不確定性達到新的高度，如同向美國和世界經濟“投擲了一枚手榴彈”。



新華社報導，美以襲擊伊朗引發的戰事持續升級，導致霍爾木茲海峽通行受阻。作為全球關鍵的能源和物資運輸通道，海峽“梗阻”給世界經濟帶來衝擊，其產生的負面外溢效應或許在戰事結束後很久都難以消退。



全球經濟遭遇“動脈梗阻”



“想象一下，你心臟中有一條動脈把血液輸送到身體其他部位。霍爾木茲海峽就相當於那條動脈。”美國前總統能源顧問鮑勃·麥克納利日前接受採訪時強調，霍爾木茲海峽的重要性遠超想象。



霍爾木茲海峽運輸的原油約佔全球石油運輸總量的五分之一，天然氣約佔五分之一。另外，相當比例的化肥、化工產品等全球農業和製造業原材料都要經過這一海峽運往世界各地。



戰事發生後，海峽航運停滯對區域內國家經濟運行的影響很快顯現，也給全球主要進口地區帶來嚴重的供應不穩定風險。



隨著衝突擴大，航運市場劇烈動蕩。多家保險機構開始取消或限制相關航線的保險服務，進而推高運輸成本。有保險經紀機構指出，風險溢價正在推高全球航運費用。



戰事不僅影響全球加油站，還影響普通人的餐桌。霍爾木茲海峽承載了海灣國家關鍵糧食產品的運輸，也承載了相當比例的氮肥等化肥的全球供應。



在北半球春耕季節，一旦化肥運輸延誤，當地農業發展將受到顯著影響。世界報業辛迪加網站撰文指出，戰事如持續延宕，或將引發“全球糧食危機”。

