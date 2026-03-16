社評：中美可抓牢大年契機走向健康穩定

習近平主席與特朗普總統在韓國釜山會晤（新華社圖片） 中評社香港3月21日電／中美元首峰會向來舉世矚目，特別是這場預訂將在北京舉行的“習特會”，將是特朗普再度就任美國總統後首次來華，因此牽動著各方觀察的眼睛和思索的神經。然而，依據特朗普自身早些時候表示，他已向中國提出將本場“習特會”押後五至六個星期，相關表態在國際輿論場上激起一些猜測和雜音。我們以為，對於當前的中美關係，元首外交起到極為重要的引領作用，應排除一切干擾項和誤解充分籌備、落實峰會，給動蕩不安的世界注入穩定流。



首先，大國交往舉世矚目，要盡力排除誤導性。



前幾日，英國《金融時報》引述對特朗普的採訪稱，如果中國不在霍爾木茲海峽護航問題上提供協助，他將推遲訪華。這一報導被一些外媒廣泛轉載，也被一些別有用心的人誤導，對當前中美關係產生了不少負面反應。但我們觀察到，不論是美國還是中國官方，都立即對相關報導的有關內容進行了反駁，美國財長貝森特16日在接受CNBC採訪時明確表示，特朗普總統同中國領導人會晤如果延期，那並不是因為特朗普總統要求中國維護霍爾木茲海峽通道安全，有關報導完全是錯誤的。中國外交部發言人林劍17日在記者會上回應表示，有關報導是完全錯誤的，強調訪問與霍爾木茲海峽通航問題無關。



事實上，華盛頓明白中美關係的重要性，也知道將中國捲入中東衝突對兩國都沒有好處。習近平主席曾經以“校正中美關係這艘大船的航向”為喻，特別強調兩國打交道的過程中尤其要“排除各種干擾甚至破壞”，而元首峰會之前的雜音是兩國交往之中特別需要注意的。我們常說，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，舉世矚目，正因為如此，才需要警惕別有用心的誤導，保證兩國關係在關鍵節點行穩致遠。



其次，元首外交是戰略指引，要縝密籌備。



事實上，白宮方面之前很早就披露了特朗普訪華的具體行程，但北京方面一直沒有明確回應，留有迴旋空間。現在來看，特朗普推遲訪華的主要原因並非中美關係本身，而是他面臨的多重壓力。美國倉促對伊朗開戰，但未料戰爭進程超出預期，戰爭升級與長期化對美國政治經濟形勢，以及特朗普今年的中期選舉非常不利，所以作為三軍統帥，作為美國的大家長，他不得不優先處理這個問題。現在延遲中美元首峰會召開的時間，雙方反而都可以鬆一口氣，進行更充裕的準備，探討雙方都關心的議題，包括關稅、經貿協議和台灣問題。

